Отправлено: - 18:29

abaika95:

стали компетентными физиками чтобы доказывать тут что то гуманитариям?

Цитата:Для этого есть представители КТЭК, куда редакция и собирается обратиться за разъяснениями. Аким же не просто так ищет теплопотери в квартирах у нелегальных установщиков посторонних обогревателей, видимо они там есть, и значительные.