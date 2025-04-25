Отправлено: - 18:25





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55820 - Этот проект очень полезен для детского развития. Проявляется эмпатия: ребёнок сажает семечко и ждёт, когда оно вырастет, - отмечает психолог и нейропсихолог центра Асем ЖАНСИНОВА.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55820 Развивается мелкая и крупная моторика, сенсорная интеграция - ребёнок трогает землю, гладит растения. Эмоциональный интеллект тоже укрепляется - дети радуются, когда видят, что растение выросло.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55820 Преимущество теплицы в том, что, во-первых, это значительная экономия для центраИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55820 Всего было выделено 3 млн тенге, из которых потратили пока около 500 тыс. тенге.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=55820 Ольга подчёркивает, что в Казахстане аналогичная теплица есть только в Алматы.Источник:

[Исправлено: Добринцофф, 25.04.2025 - 19:41]

Цитата:Дожились,дети кроме смартфонов ничего не видят,теперь им на живом примере будут объяснять откуда огурцы берутся.Цитата:В ЗТБ всё проще было,Мама сказала полоть грядки отсюда и до обеда,вот тебе и взаимодействие с природой "мать её" и мелкая моторикаЦитата:В чём экономия можно поинтересоваться?Выращивая овощи в таких мизерных объёмах экономии точно не будет,всё то же самое бедет дешевле в магазине.Цитата:Вот такая же теплица 3 на 6 250000тнгЦитата:Таких теплиц милионн одна из них была у моей Мамы,но из за нерентабельности её разобрали и продали.