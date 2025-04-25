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≡ Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51606
Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
Отправлено: 25.04.25 - 14:34
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Работы на въезде в город с моста в районе КЖБИ проводили в прошлом году, но так как это происходило перед началом морозов и снегопадов, никто в должной мере не успел насладиться созданной красотой.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1453
Re: Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
Отправлено: 25.04.25 - 14:34
#1
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Очень красиво и легко поддерживать (как я понял). Надо и другие въезды в город в порядок приводить, после других городов приезжаешь и смотреть по сторонам не хочется - полуживые зачуханные промзоны, заброшенные дачи, пустыри затёртые и т.п. Благоустройство начинается ближе к жилым районам.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1239
Re: Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
Отправлено: 25.04.25 - 14:54
#2
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Цитата:
долго будет радовать

Не спешите с дифирамбами, товарищ студент 3-го курса. Вы лучше в течении года пару контрольных вылазок сюда сделайте, посмотрите, во что эта "красота" превратится. С фото "До" и "После".
Наши оленеводы дадут своим подотчетным оленям газонокосилки и триммеры, которыми они вспашут все до верхнего слоя почвы. Вот тогда и полюбуемся красотами. А че, сезон уже начали, вчера на Абая (возле "Апельсина") с утра пораньше уже десант косарЕй высадился...
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1537
Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили
Отправлено: 25.04.25 - 17:20
#3
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По первой фотографии - хорошо! Аккуратно, без изысков но они там и не нужны, а самое главное в каких-то особых внимании и уходе не нуждается для поддержания презентабельного вида.
По второй - из приличного только чайник. Все остальное колхоз и отсутствие вкуса.
С третьей все гораздо интереснее. Задумка в целом хороша...но! Во-первых березы там нафиг не нужны. Красоты в такой конфигурации с них никакой, плюс будут угнетать все что посажено вокруг. Ну и мусору с них просто дофига.
Во-вторых что бы это "выглядело" нужно будет прямо ухаживать, причем ухаживать "с головой", а не как у нас практикуется - первому попавшемуся даем в руки секатор, иди обрезай. А обрезать надо будет, опять же если хотим чтобы эта композиция прилично выглядела.
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