Отправлено: - 16:54

ПолиграфЪ Боярышников:

или этот шум для пиара?

ПолиграфЪ Боярышников:

Зачем в бумажном варианте газета когда есть интернет и издание можно прочитать в электроном варианте?

Цитата:Разбираться в ситуации начали еще в январе-феврале - для защиты прав нашего подписчика. Поскольку уговоры и переговоры к результату не привели, отправили запрос. И сообщили об ответе, После чего с мертвой точки сдвинулось. Надеюсь.Цитата:Во-первых, печатная газета - это не копия сайта. Во-вторых, не спешите ставить крест на печатных СМИ. Их закрытие предрекают уже много лет. Но есть люди, которым интересно читать на бумаге. И таких читателей мы уважаем так же, как пользователей сайта и подписчиков наших страниц в соцсетях.