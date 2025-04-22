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"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51606
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
- А какое может быть дальнейшее сотрудничество, если они не выполняют свои обязательства за тот период, за который уже заплачено? Тут я просто развожу руками, - жалуется экс-депутат мажилиса парламента РК. постоянный автор "НГ" Дмитрий ЛЕГКИЙ.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1239
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 14:53
Цитата:
А оно было? Уже давно у почтового оператора почтовые услуги далеко не на первых ролях. Если нужно отправить письмо - сначала дождись очередь из пенсионеров, которые пришли платить за коммуналку, кто-то оплачивает налоги или пошлины какие-нибудь. А именно отправка корреспонденции - обождет
Уже доверия к "Казпочте" нет
А оно было? Уже давно у почтового оператора почтовые услуги далеко не на первых ролях. Если нужно отправить письмо - сначала дождись очередь из пенсионеров, которые пришли платить за коммуналку, кто-то оплачивает налоги или пошлины какие-нибудь. А именно отправка корреспонденции - обождет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г.Костанай
- Регистрация:
- 28.04.14
- Сообщений:
- 147
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 22:50
Я сам зарёкся иметь дело с ними..несколько лет назад отправил посылку в Германию (недёшево обошлось) подруге жены. Посылка где то болталась пару месяцев и вернулась в Костанай. Так они с меня потребовали оплатить стоимость обратной дороги. Пришлось идти на принцип и ругаться с руководством и чудо! Мне вернули деньги, потраченные на отправку, а посылку..- якобы уничтожили(?) т.к. там был шоколад , конфеты и прочее..всё это длилось месяцев три.
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:04
Цитата:
Уже интересно немного весело. Посылки из Германии мы и получали в своё время, и сами потом отправляли. Вернее мать, пока не померла. Сколько не объяснял, что если хочешь помочь, то деньгами лучше. Сами себе купят, что нужно. А вот наоборот...
Хотя с письмом был похожий случай. Отправил из Германии, а вот до адресата в Казахстане де дошло, вернулось. Правда без всяких разборок и совершенно бесплатно.
Лесовик:
несколько лет назад отправил посылку в Германию
несколько лет назад отправил посылку в Германию
Уже интересно немного весело. Посылки из Германии мы и получали в своё время, и сами потом отправляли. Вернее мать, пока не померла. Сколько не объяснял, что если хочешь помочь, то деньгами лучше. Сами себе купят, что нужно. А вот наоборот...
Хотя с письмом был похожий случай. Отправил из Германии, а вот до адресата в Казахстане де дошло, вернулось. Правда без всяких разборок и совершенно бесплатно.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7693
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:27
Цитата:
Ничего тут смешного не вижу! Тоже регулярно обменивались, правда не почтой, а с знакомыми передавали! Набор стандартный, шоколад, конфеты, сувениры какие нибудь! Сюда присылали какие то старушачьи одежды, никто их не одевал, но благодарили, чтобы не обидеть! Самое странное, приезжали видели, что с голоду не умираем, одеть есть что, но набор в посылках так и не меняется! Но мы ценим не вещи или другие какие то ценности, а то, что не забывают!
Эл-починно:
вот наоборот...
вот наоборот...
Ничего тут смешного не вижу! Тоже регулярно обменивались, правда не почтой, а с знакомыми передавали! Набор стандартный, шоколад, конфеты, сувениры какие нибудь! Сюда присылали какие то старушачьи одежды, никто их не одевал, но благодарили, чтобы не обидеть! Самое странное, приезжали видели, что с голоду не умираем, одеть есть что, но набор в посылках так и не меняется! Но мы ценим не вещи или другие какие то ценности, а то, что не забывают!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7693
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 22.04.25 - 23:31
Кстати шоколад "Казахстан", очень удобная штука! Где нибудь не ресепшене, чтобы расположить к себе, безотказно срабатывает!
"Уже доверия к "Казпочте" нет" - Подписчику "НГ" четыре месяца не доставляют газету. В чем причина?
Отправлено: 22.04.25 - 23:40
Цитата:
Да всё понятно, просто сегодня всё что угодно можно и в инете заказать. Другое дело девяностые и начало двухтысячных. А где то с 2010-го всё примерно уравновешалось. Только за пересылку платить лишнее, не вижу смысла. А так в отпуске в третьих странах, я и с немецким или швейцарским шоколадом, всегда "желанный" гость.
saba:
Кстати шоколад "Казахстан"
Кстати шоколад "Казахстан"
Да всё понятно, просто сегодня всё что угодно можно и в инете заказать. Другое дело девяностые и начало двухтысячных. А где то с 2010-го всё примерно уравновешалось. Только за пересылку платить лишнее, не вижу смысла. А так в отпуске в третьих странах, я и с немецким или швейцарским шоколадом, всегда "желанный" гость.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2225
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 23.04.25 - 07:14
Кто то ещё читает газеты в бумажном варианте? Берегите природу, деревья это сырьё для бумаги. не губите природу экс-депутат...от таких экс депутатов только вред для природы. Зачем в бумажном варианте газета когда есть интернет и издание можно прочитать в электроном варианте? или этот шум для пиара?
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2576
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 25.04.25 - 16:36
Статью дополнили - сегодня получили очередной комментарий филиала Казпочты, за что им большое спасибо.
В мае проверим...
В мае проверим...
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2576
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 25.04.25 - 16:54
Цитата:
Разбираться в ситуации начали еще в январе-феврале - для защиты прав нашего подписчика. Поскольку уговоры и переговоры к результату не привели, отправили запрос. И сообщили об ответе, После чего с мертвой точки сдвинулось. Надеюсь.
Цитата:
Во-первых, печатная газета - это не копия сайта. Во-вторых, не спешите ставить крест на печатных СМИ. Их закрытие предрекают уже много лет. Но есть люди, которым интересно читать на бумаге. И таких читателей мы уважаем так же, как пользователей сайта и подписчиков наших страниц в соцсетях.
ПолиграфЪ Боярышников:
или этот шум для пиара?
или этот шум для пиара?
Разбираться в ситуации начали еще в январе-феврале - для защиты прав нашего подписчика. Поскольку уговоры и переговоры к результату не привели, отправили запрос. И сообщили об ответе, После чего с мертвой точки сдвинулось. Надеюсь.
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Зачем в бумажном варианте газета когда есть интернет и издание можно прочитать в электроном варианте?
Зачем в бумажном варианте газета когда есть интернет и издание можно прочитать в электроном варианте?
Во-первых, печатная газета - это не копия сайта. Во-вторых, не спешите ставить крест на печатных СМИ. Их закрытие предрекают уже много лет. Но есть люди, которым интересно читать на бумаге. И таких читателей мы уважаем так же, как пользователей сайта и подписчиков наших страниц в соцсетях.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1239
Re: "Уже доверия к "Казпочте" нет" -...
Отправлено: 25.04.25 - 17:02
Цитата:
А смысл в доставке неактуальных , несвежих газет? Казпочта - такая казпочта...
все неполученные экземпляры будут доставлены подписчику.
А смысл в доставке неактуальных , несвежих газет? Казпочта - такая казпочта...
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