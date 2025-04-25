Пустырь на въезде в Костанай наконец-то облагородили

Отправлено: - 17:20

По первой фотографии - хорошо! Аккуратно, без изысков но они там и не нужны, а самое главное в каких-то особых внимании и уходе не нуждается для поддержания презентабельного вида.

По второй - из приличного только чайник. Все остальное колхоз и отсутствие вкуса.

С третьей все гораздо интереснее. Задумка в целом хороша...но! Во-первых березы там нафиг не нужны. Красоты в такой конфигурации с них никакой, плюс будут угнетать все что посажено вокруг. Ну и мусору с них просто дофига.

Во-вторых что бы это "выглядело" нужно будет прямо ухаживать, причем ухаживать "с головой", а не как у нас практикуется - первому попавшемуся даем в руки секатор, иди обрезай. А обрезать надо будет, опять же если хотим чтобы эта композиция прилично выглядела.