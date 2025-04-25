Re: Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр...

Отправлено: - 13:49

У зам акима области по экономике котрая прославилась на всю страну с личным туалетом есть блестящая возможность реабилитировать себя информационно и снять с себя смешное клеймо сделав хорошее дело по спонсированию двух этих бюстов. Даже если не лично то двинув эту тему Акиму или предпринимателям города.



И тогда при упоминании ее в СМИ мало кто будет смеяться над ней в комментариях "а это та кто первым делом туалет себе сделала в кабинете?"