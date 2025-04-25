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Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр Воткал хочет сделать бюсты своих земляков - Героев Советского Союза
Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр Воткал хочет сделать бюсты своих земляков - Героев Советского Союза
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