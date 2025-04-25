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≡ Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр Воткал хочет сделать бюсты своих земляков - Героев Советского Союза
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51603
Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр Воткал хочет сделать бюсты своих земляков - Героев Советского Союза
Отправлено: 25.04.25 - 13:49
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Костанайский скульптор Александр ВОТКАЛ заметил: скульптура - очень трудоемкий вид искусства и дорогостоящий. Суммы, в которые обходятся отлитые в бронзу замыслы автора, весьма солидные. Это и побудило Александра Николаевича обратиться в СМИ за информационной поддержкой. В год 80-летия Победы Воткал задумал воплотить в бронзе образы двух Героев Советского Союза: Ильи Сьянова и Султана Баймагамбетова.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18007
Re: Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр...
Отправлено: 25.04.25 - 13:49
#1
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У зам акима области по экономике котрая прославилась на всю страну с личным туалетом есть блестящая возможность реабилитировать себя информационно и снять с себя смешное клеймо сделав хорошее дело по спонсированию двух этих бюстов. Даже если не лично то двинув эту тему Акиму или предпринимателям города.

И тогда при упоминании ее в СМИ мало кто будет смеяться над ней в комментариях "а это та кто первым делом туалет себе сделала в кабинете?"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18007
Re: Воплотить в бронзе и подарить городу - Скульптор Александр...
Отправлено: 25.04.25 - 13:56
#2
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И установить бюсты мне кажется лучше не в музее а на одноименных улицах
Баймагамбетова на драм театре
А Сьянова на пересечении Сьянова-толстого в пешеходной зоне.
Было бы показательней
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