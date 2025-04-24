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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана