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≡ Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51601
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
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Ж
§ Житель КСК
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.11.13
Сообщений:
85
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 25.04.25 - 11:16
#15
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Цитата:
vofkakst:
Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?

:lol: :lol: :lol:
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