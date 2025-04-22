Отправлено: - 10:50

Тимур Гафуров:

И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления. Температура подачи в дом одинакова для всех.

maxsaf:

Установка дополнительных радиаторов по периметру квартиры, жара в квартире, настежь открытые окна,

Цитата:Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условияхЦитата:Намотает он больше,а так как сумма делится на всех жителей одинаково,то тот у кого один радитор и закрытые окна заплатит столько же как и пользователь у которого 10 радиаторов и открытые окна.По моему это не справедливо и жильцы дома в Рудном должны знать героя за которого они переплачивают.