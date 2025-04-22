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"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
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"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил Кумар АКСАКАЛОВ.
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"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:42
Цитата:
Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?
Тимур Гафуров:
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления.
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления.
Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:50
Цитата:
Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях
Цитата:
Намотает он больше,а так как сумма делится на всех жителей одинаково,то тот у кого один радитор и закрытые окна заплатит столько же как и пользователь у которого 10 радиаторов и открытые окна.
По моему это не справедливо и жильцы дома в Рудном должны знать героя за которого они переплачивают.
Тимур Гафуров:
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления. Температура подачи в дом одинакова для всех.
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления. Температура подачи в дом одинакова для всех.
Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях
Цитата:
maxsaf:
Установка дополнительных радиаторов по периметру квартиры, жара в квартире, настежь открытые окна,
Установка дополнительных радиаторов по периметру квартиры, жара в квартире, настежь открытые окна,
Намотает он больше,а так как сумма делится на всех жителей одинаково,то тот у кого один радитор и закрытые окна заплатит столько же как и пользователь у которого 10 радиаторов и открытые окна.
По моему это не справедливо и жильцы дома в Рудном должны знать героя за которого они переплачивают.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:51
Цитата:
Если доведется встретиться, то спрошу его и об этом.
Теплые полы - разные. Но у них есть одинаковая особенность, насколько я понимаю: они увеличивают потребление - либо электричества, либо воды (последнее в многоквартирном доме запрещено).
Надо ли вводить режим экономии этих ресурсов? Акиму, наверно виднее.
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют.
Если я не прав - поправьте.
maxsaf:
Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?
Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?
Если доведется встретиться, то спрошу его и об этом.
Теплые полы - разные. Но у них есть одинаковая особенность, насколько я понимаю: они увеличивают потребление - либо электричества, либо воды (последнее в многоквартирном доме запрещено).
Надо ли вводить режим экономии этих ресурсов? Акиму, наверно виднее.
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют.
Если я не прав - поправьте.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:55
Цитата:
Это не имеет особого значения. Ктэк ориентируется на температуру обратки. Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол, а потом открывать окна и отапливать улицу, то температура общей обратки упадет, ктэк начнет сжигать больше топлива, чтобы вернуть температуру обратки к стандартному значению. Затраты на избыточное сжигание топлива раскидают на всех, у кого нет счётчиков, то есть увеличат тариф.
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 11:56]
Добринцофф:
Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях
Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях
Это не имеет особого значения. Ктэк ориентируется на температуру обратки. Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол, а потом открывать окна и отапливать улицу, то температура общей обратки упадет, ктэк начнет сжигать больше топлива, чтобы вернуть температуру обратки к стандартному значению. Затраты на избыточное сжигание топлива раскидают на всех, у кого нет счётчиков, то есть увеличат тариф.
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 11:56]
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:01
Цитата:
Для чего половине города это делать? Есть отдельные жаркие товарищи, но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.
И если КТЭК видит резкое падение температуры обратки в конкретном доме, то она и должна выявлять причину. Вместе с ОСИ. Потому что повысить тариф на этом основании ей не позволят.
maxsaf:
Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол
Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол
Для чего половине города это делать? Есть отдельные жаркие товарищи, но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.
И если КТЭК видит резкое падение температуры обратки в конкретном доме, то она и должна выявлять причину. Вместе с ОСИ. Потому что повысить тариф на этом основании ей не позволят.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:02
Цитата:
Вы не правы, но спорить в этой ветке с гуманитарием о том, как работает физика, у меня нет особого желания. Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов. Аким же не просто так эту тему поднял, из-за того, что кто-то его разрешения не спросил на реконструкцию. Видимо реально назревает очередной скачок тарифов на тепло.
Тимур Гафуров:
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют. Если я не прав - поправьте
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют. Если я не прав - поправьте
Вы не правы, но спорить в этой ветке с гуманитарием о том, как работает физика, у меня нет особого желания. Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов. Аким же не просто так эту тему поднял, из-за того, что кто-то его разрешения не спросил на реконструкцию. Видимо реально назревает очередной скачок тарифов на тепло.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:06
Цитата:
Да хотя бы потому что у соседа теплый пол, а у другого соседа жена завистливая, и пилит. Такие решения не всегда объясняются логикой. Мне лично не понятна логика людей, которые обвешаются батареями радиаторов, а потом изнывают от жары.
Тимур Гафуров:
Для чего половине города это делать?
Для чего половине города это делать?
Да хотя бы потому что у соседа теплый пол, а у другого соседа жена завистливая, и пилит. Такие решения не всегда объясняются логикой. Мне лично не понятна логика людей, которые обвешаются батареями радиаторов, а потом изнывают от жары.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:06
Цитата:
Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.
maxsaf:
Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов.
Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов.
Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:11
Цитата:
Все правильно, КТЭК начинает сжигать больше топлива, и в квартирах обычных граждан температура снова становится комфортной. А те, кто обвешался лишними батареями - вынуждены открывать окна круглосуточно, чем тут на форуме и хвастаются некоторые товарищи. Нужно понять простую мысль - если один держит окна открытыми круглосуточно, то кто-то другой из-за него переплачивает, осталось только разобраться кто эти несчастные. По другому быть не может.
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:23]
Тимур Гафуров:
но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.
но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.
Все правильно, КТЭК начинает сжигать больше топлива, и в квартирах обычных граждан температура снова становится комфортной. А те, кто обвешался лишними батареями - вынуждены открывать окна круглосуточно, чем тут на форуме и хвастаются некоторые товарищи. Нужно понять простую мысль - если один держит окна открытыми круглосуточно, то кто-то другой из-за него переплачивает, осталось только разобраться кто эти несчастные. По другому быть не может.
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:23]
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:11
Цитата:
В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК
maxsaf:
Это не имеет особого значения
Это не имеет особого значения
В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:12
Цитата:
Отлично, буду ждать эту статью с нетерпением.
Тимур Гафуров:
Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.
Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.
Отлично, буду ждать эту статью с нетерпением.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:13
Цитата:
Я об этом и говорю - в любом случае кто-то переплачивает, либо жильцы этого же дома, либо жильцы всего города, как вы правильно заметили, в зависимости от наличия общедомового счётчика.
Добринцофф:
В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК
В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК
Я об этом и говорю - в любом случае кто-то переплачивает, либо жильцы этого же дома, либо жильцы всего города, как вы правильно заметили, в зависимости от наличия общедомового счётчика.
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:31
Цитата:
Без проблем, вот текст моей статьи:
Цитата:
Цель данной статьи - привлечь внимание к вопросу теплопотерь во время отопительного сезона, которым заинтересовался аким области.
Цитата:
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:37]
Тимур Гафуров:
Во-вторых, удаленные сообщения из раздела "Народные новости" не сохраняются. Нет такой опции на сайте.
Во-вторых, удаленные сообщения из раздела "Народные новости" не сохраняются. Нет такой опции на сайте.
Без проблем, вот текст моей статьи:
Цитата:
Пока власти Казахстана борются с прогревом двигателей дольше пяти минут, а весь мир поднимает экологические стандарты - отдельные граждане обогревают улицу круглосуточно из-за высокой температуры в собственных квартирах.
Костанайской предприниматель Тулепов Мереке любезно поделился с интернет-сообществом показаниями термометров в его квартире, на которых температура держится зимой в районе +28С, а так же фотографиями открытых окон. По его словам, он держит окна открытыми круглосуточно.
Ни для кого не секрет, что отопление и горячая вода поступает в квартиры из ТЭЦ, нагрев воды осуществляется путем сжигания углеводородов, как правило это мазут или природный газ. Может пора в борьбе за экологию начать уделять больше внимания таким неразумным тратам энергии впустую? Наверняка господин Тулепов не единственный, кто зимой отапливает улицу круглосуточно, лишая тепла своих же соседей.
Костанайской предприниматель Тулепов Мереке любезно поделился с интернет-сообществом показаниями термометров в его квартире, на которых температура держится зимой в районе +28С, а так же фотографиями открытых окон. По его словам, он держит окна открытыми круглосуточно.
Ни для кого не секрет, что отопление и горячая вода поступает в квартиры из ТЭЦ, нагрев воды осуществляется путем сжигания углеводородов, как правило это мазут или природный газ. Может пора в борьбе за экологию начать уделять больше внимания таким неразумным тратам энергии впустую? Наверняка господин Тулепов не единственный, кто зимой отапливает улицу круглосуточно, лишая тепла своих же соседей.
Цель данной статьи - привлечь внимание к вопросу теплопотерь во время отопительного сезона, которым заинтересовался аким области.
Цитата:
тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил он.
[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:37]
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 25.04.25 - 11:49
Цитата:
Обвинение — вменение кому-либо какой-либо вины. В праве подразумевается обвинение в нарушении закона, выдвинутое и поддерживаемое уполномоченными на то правом органами и лицами.
В открытом настежь окне нет никакого нарушения правил или закона. Если имела место незаконная реконструкция, то с этим уже будут разбираться уполномоченные органы. В статье я таких обвинений не предъявлял.
Тимур Гафуров: Насколько помню, в вашей публикации содержались обвинения в адрес другого пользователя?
Обвинение — вменение кому-либо какой-либо вины. В праве подразумевается обвинение в нарушении закона, выдвинутое и поддерживаемое уполномоченными на то правом органами и лицами.
В открытом настежь окне нет никакого нарушения правил или закона. Если имела место незаконная реконструкция, то с этим уже будут разбираться уполномоченные органы. В статье я таких обвинений не предъявлял.
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