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≡ "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51601
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
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Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил Кумар АКСАКАЛОВ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:42
#15
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления.

Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10290
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:50
#16
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Цитата:
Тимур Гафуров:
И в-третьих, все эти условия не влияют на подачу тепла при централизованной системе отопления. Температура подачи в дом одинакова для всех.

Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях

Цитата:
maxsaf:
Установка дополнительных радиаторов по периметру квартиры, жара в квартире, настежь открытые окна,

Намотает он больше,а так как сумма делится на всех жителей одинаково,то тот у кого один радитор и закрытые окна заплатит столько же как и пользователь у которого 10 радиаторов и открытые окна.
По моему это не справедливо и жильцы дома в Рудном должны знать героя за которого они переплачивают.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2574
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:51
#17
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Цитата:
maxsaf:
Вы это же самое сможете повторить Акиму области в лицо?

Если доведется встретиться, то спрошу его и об этом.
Теплые полы - разные. Но у них есть одинаковая особенность, насколько я понимаю: они увеличивают потребление - либо электричества, либо воды (последнее в многоквартирном доме запрещено).
Надо ли вводить режим экономии этих ресурсов? Акиму, наверно виднее.
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют.
Если я не прав - поправьте.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 10:55
#18
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Цитата:
Добринцофф:
Если в доме установлен счётчик тепла,то при вот таких условиях

Это не имеет особого значения. Ктэк ориентируется на температуру обратки. Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол, а потом открывать окна и отапливать улицу, то температура общей обратки упадет, ктэк начнет сжигать больше топлива, чтобы вернуть температуру обратки к стандартному значению. Затраты на избыточное сжигание топлива раскидают на всех, у кого нет счётчиков, то есть увеличат тариф.

[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 11:56]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2574
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:01
#19
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Цитата:
maxsaf:
Если половина города начнет ставить дополнительные батареи или теплый пол

Для чего половине города это делать? Есть отдельные жаркие товарищи, но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.
И если КТЭК видит резкое падение температуры обратки в конкретном доме, то она и должна выявлять причину. Вместе с ОСИ. Потому что повысить тариф на этом основании ей не позволят.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:02
#20
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Но к режиму работы ТЭЦ эти приспособления никакого отношения не имеют. Если я не прав - поправьте

Вы не правы, но спорить в этой ветке с гуманитарием о том, как работает физика, у меня нет особого желания. Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов. Аким же не просто так эту тему поднял, из-за того, что кто-то его разрешения не спросил на реконструкцию. Видимо реально назревает очередной скачок тарифов на тепло.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:06
#21
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Для чего половине города это делать?

Да хотя бы потому что у соседа теплый пол, а у другого соседа жена завистливая, и пилит. Такие решения не всегда объясняются логикой. Мне лично не понятна логика людей, которые обвешаются батареями радиаторов, а потом изнывают от жары.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2574
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:06
#22
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Цитата:
maxsaf:
Можете обратиться за комментариями к руководству ктэк, а я с удовольствием почитаю статью об этом. Хочется узнать мнение компетентных экспертов.

Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:11
#23
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Цитата:
Тимур Гафуров:
но большинство потребителей вполне устраивает температура в их квартирах.

Все правильно, КТЭК начинает сжигать больше топлива, и в квартирах обычных граждан температура снова становится комфортной. А те, кто обвешался лишними батареями - вынуждены открывать окна круглосуточно, чем тут на форуме и хвастаются некоторые товарищи. Нужно понять простую мысль - если один держит окна открытыми круглосуточно, то кто-то другой из-за него переплачивает, осталось только разобраться кто эти несчастные. По другому быть не может.

[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:23]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10290
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:11
#24
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Цитата:
maxsaf:
Это не имеет особого значения

В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:12
#25
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Мы как раз и собирались это сделать. Тема важная, читателей интересует. Будем разбираться.

Отлично, буду ждать эту статью с нетерпением.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:13
#26
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Цитата:
Добринцофф:
В любом случае имеет,Если в доме есть счётчик то попадают жители дома, если счётчика нет то пока один пантуется кучей радиаторов и открытими окнами, переплачивают все абоненты КТЭК

Я об этом и говорю - в любом случае кто-то переплачивает, либо жильцы этого же дома, либо жильцы всего города, как вы правильно заметили, в зависимости от наличия общедомового счётчика.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 25.04.25 - 11:31
#27
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Во-вторых, удаленные сообщения из раздела "Народные новости" не сохраняются. Нет такой опции на сайте.

Без проблем, вот текст моей статьи:

Цитата:
Пока власти Казахстана борются с прогревом двигателей дольше пяти минут,  а весь мир поднимает экологические стандарты - отдельные граждане обогревают улицу круглосуточно из-за высокой температуры в собственных квартирах. 

Костанайской  предприниматель Тулепов Мереке любезно поделился с интернет-сообществом показаниями термометров в его квартире, на которых температура держится зимой в районе +28С, а так же фотографиями открытых окон. По его словам, он держит окна открытыми круглосуточно.

Ни для кого не секрет, что отопление и горячая вода поступает в квартиры из ТЭЦ, нагрев воды осуществляется путем сжигания углеводородов, как правило это мазут или природный газ. Может пора в борьбе за экологию начать уделять больше внимания таким неразумным тратам энергии впустую? Наверняка господин Тулепов не единственный, кто зимой отапливает улицу круглосуточно, лишая тепла своих же соседей.



Цель данной статьи - привлечь внимание к вопросу теплопотерь во время отопительного сезона, которым заинтересовался аким области.

Цитата:
тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил он.


[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 12:37]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27416
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 25.04.25 - 11:49
#28
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Цитата:
Тимур Гафуров: Насколько помню, в вашей публикации содержались обвинения в адрес другого пользователя?


Обвинение — вменение кому-либо какой-либо вины. В праве подразумевается обвинение в нарушении закона, выдвинутое и поддерживаемое уполномоченными на то правом органами и лицами.

В открытом настежь окне нет никакого нарушения правил или закона. Если имела место незаконная реконструкция, то с этим уже будут разбираться уполномоченные органы. В статье я таких обвинений не предъявлял.
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