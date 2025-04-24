Карачун: Несомненно. Только из своих пятисот миллионов могли бы вполне подыскать кого-нибудь лет пятидесяти без старческого маразма и слабоумия. И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"
Как в известной поговорке: На цвет и вкус товарища нет. Важные роли сыграли демократия и предпочтения американцев, в период выборов интересы избирателей сошлись с интересами Д.Трампа, последний говорил и сейчас говорит, что руководствуется интересами страны.
Смотрел новости по КТК, деменция стремительно молодеет, возраст 65+ уже потенциально опасный! Раньше как то вообще не встречал, сейчас всё больше и больше! Причем не лечится, можно только смягчить течение болезни, не только у нас ,но и во всём мире.
Карачун: И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"
Кстати, у него практически всё есть из причиндалов: пиджак со штанами, рубаха с красным галстуком, ещё речь связная, нормальная и танцует тоже круто. Недавно Д.Трамп прошёл комплексную мед. комиссию, анализов много сдавал, по результатам всё окей. Дай Бог всем, так в 78 лет выглядеть .
В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Об этом со ссылкой на отчеты организации сообщает РИА Новости. «В законе сохраняются дискриминационные положения между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русская община (...), не говорят ни на одном из этих языков», — приводится выдержка из документа.
Есть такой или был советский фильм: "..И это всё, о нём...".
Я имею ввиду большого друга канадцев:- Дональда Ивановича Трампа. Все эти подвижки в ООН и прочих организациях в сторону критики Украины по любому вопросу:- пошли с ведома этого парня, с его ЛОЯЛЬНОГО отношения к России.
Был бы у руля старикашка Байден - всё было бы по старому.
ACROS: Я имею ввиду большого друга канадцев:- Дональда Ивановича Трампа. Все эти подвижки в ООН и прочих организациях в сторону критики Украины по любому вопросу:- пошли с ведома этого парня, с его ЛОЯЛЬНОГО отношения к России. Был бы у руля старикашка Байден - всё было бы по старому. "..перемен, требуют наши сердца..."
Согласен, при Байдене правда замалчивалась, ее блокировали путем административного давления. Теперь она начинает всплывать.
Стандартная ситуация, налет на Киев, погибло 12 человек, много раненых, но россияне сказали, что били по военным целям! Скептик конечно поверит, а Максаф ссылку будет просить, хотя видео в интернете полно!
saba: Стандартная ситуация, налет на Киев, погибло 12 человек
Вас не поймёшь: то ли вы удивляетесь, что на войне гибнут люди, толи просто констатируете очевидные вещи, раз называете ситуацию стандартной. В чем смысл вашего поста? Зачем мне ваша ссылка? Я и так знаю, что по Киеву прилетело знатно, меня лично это не удивило, даже интереса не вызвало.
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