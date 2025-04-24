Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана Читать новость
граждане, которые работают на единство и согласие,
Пока властьимущие не перестанут тащить "и ртом и ж&*ой" - ни о ком единстве и речи быть не может. Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие? Одним за миллионные кражи даже пальчиком не погрозят, а обычной женщине за цветочки в палисаднике штрафов насовали выше головы. Единство и согласие?
Языковой вопрос имеет место быть. Хотя и тема скользкая. Хорошо что в наших широтах тихо в этом плане. На югах ошалелых недоактивистов хватает...
Кто может мне сказать: - РЕАЛЬНАЯ польза от этой АНК есть ???
Считаю что - НЕТ.
Ни в одном серьёзном деле она не была задействована и тем более: - НЕ ПРЕДОТВРАТИЛА, взять хотя бы те же прошедшие кордайские погромы- наверняка в этом региона жили и работали члены этой АНК, на местах были её представители и почему тогда они все эти беспорядки не предвидели и не предотвратили и даже НЕ ПРИНИМАЛИ участия в ликвидации её последствиях??
Такая же ПУСТАЯ организация как и ЭКСПО как и ЛРТ- сосущая денег с бюджета.
maxsaf: У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное.
Не знаю про кого вы имеете ввиду когда говорите: - у ВАС.
У нас по прежнему МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ, заметьте не государство, а страна и кажеться где то около 130 этносов живут сейчас в нашей ДРУЖНОЙ стране, и причём дружной : - без помощи этой АНК. Так что вопрос не ко мне и не по существу.
ACROS: У нас по прежнему МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ, заметьте не государство, а страна и кажеться где то около 130 этносов живут сейчас в нашей
Ну даже если по одному представителю от каждого этноса останется - вы и дальше будете говорить, что все 130 этносов проживают. Это несерьёзно. Процентное соотношение нужно учитывать. Тем более что я сказал ПОЧТИ мононациональное.
Обоснуйте это утверждение, подтвердите фактами. Цитата:
Вместе с тем для координации и обеспечения работы Ассамблеи в регионах повсеместно функционируют 34 Дома дружбы. Они представляют из себя многофункциональные ресурсные центры интеграции, медиации и волонтерства, а также площадки для реализации целого ряда республиканских и международных проектов Ассамблеи. Дома дружбы признаны уникальными и одними из самых развитых институтов гражданского общества в Казахстане. За время своего существования Дома дружбы реализовали более 100 социальных проектов.
Вот тут основные итоги работы ассамблеи. Почитайте, вдруг ваше мнение поменяется
Много векторная политика в действии! Что то в угоду Западу, что то в угоду России! Но мне кажется тихонечко сползаем ближе к России. Особенно эти речи про провокаторов из за рубежа! Потом из за права на эксклюзив родины бешбармака с кем нибудь войну начнем. У себя за любые "фейки" и дискредитацию всего , что относится к государству сажать будем! Красота!!!
Насчёт обосновать: - в годы войны, многие казахские семьи оказывали помощь депортированным народа, причём делалось это искренне- так сказать: - по велению сердца и души, и позволю вам напомнить что в те времена не было - разодетого в национальные костюмы, увешанных оренами и медалями и ПЛЯШУЩЕГО и ПОЮЩЕГО АНК.
К вам вопрос: - с чего это вы так топите за АНК ??? Наверное я уже угадал ваш ответ, но ответьте потом скажу.
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