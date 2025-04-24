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≡ Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51601
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1235
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
#1
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Цитата:
граждане, которые работают на единство и согласие,

Пока властьимущие не перестанут тащить "и ртом и ж&*ой" - ни о ком единстве и речи быть не может. Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?
Одним за миллионные кражи даже пальчиком не погрозят, а обычной женщине за цветочки в палисаднике штрафов насовали выше головы. Единство и согласие?

Языковой вопрос имеет место быть. Хотя и тема скользкая. Хорошо что в наших широтах тихо в этом плане. На югах ошалелых недоактивистов хватает...

[Исправлено: vofkakst, 24.04.2025 - 14:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 24.04.25 - 20:08
#2
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Цитата://В этом году АНК исполнилось 30 лет.//

Кто может мне сказать: - РЕАЛЬНАЯ польза от этой АНК есть ???

Считаю что - НЕТ.

Ни в одном серьёзном деле она не была задействована и тем более: - НЕ ПРЕДОТВРАТИЛА, взять хотя бы те же прошедшие кордайские погромы- наверняка в этом региона жили и работали члены этой АНК, на местах были её представители и почему тогда они все эти беспорядки не предвидели и не предотвратили и даже НЕ ПРИНИМАЛИ участия в ликвидации её последствиях??

Такая же ПУСТАЯ организация как и ЭКСПО как и ЛРТ- сосущая денег с бюджета.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27407
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 20:24
#3
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Цитата:
ACROS:
Ни в одном серьёзном деле она не была задействована и тем более: - НЕ ПРЕДОТВРАТИЛА

Она предотвратила миллион терактов и два миллиона поножовщин. (Это шутка, если что). Вы о них не слышали, потому что АНК их предотвратила :lol:

Вот реально странные у вас предъявы )

[Исправлено: maxsaf, 24.04.2025 - 21:26]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 24.04.25 - 20:29
#4
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Цитата:
maxsaf:
странные у вас предъявы )



Нет, не странные: - всё должно быть - РАЦИОНАЛЬНЫМ.
У АНК одна задача: - витрина дружбы народов- это в нынешнее время - ИРАЦИОНАЛЬНО, а значит :- нет места ему в этом обществе.

Пример:: - пусть они закроются на год и посмотрим - что от этого измениться, станет ли ХУЖЕ.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27407
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 20:43
#5
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Цитата:
ACROS:
Пример:: - пусть они закроются на год и посмотрим - что от этого измениться, станет ли ХУЖЕ.

Понятие ХУЖЕ для всех разное. У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное. Это хорошо или плохо?

[Исправлено: maxsaf, 24.04.2025 - 21:44]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 21:07
#6
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Цитата:
maxsaf:
У вас за 30 лет Казахстан превратился из многонационального государства в почти мононациональное.


Не знаю про кого вы имеете ввиду когда говорите: - у ВАС.

У нас по прежнему МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ, заметьте не государство, а страна и кажеться где то около 130 этносов живут сейчас в нашей ДРУЖНОЙ стране, и причём дружной : - без помощи этой АНК.
Так что вопрос не ко мне и не по существу.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27407
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 21:21
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
У нас по прежнему МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ, заметьте не государство, а страна и кажеться где то около 130 этносов живут сейчас в нашей

Ну даже если по одному представителю от каждого этноса останется - вы и дальше будете говорить, что все 130 этносов проживают. Это несерьёзно. Процентное соотношение нужно учитывать. Тем более что я сказал ПОЧТИ мононациональное.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27407
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 21:27
#8
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Цитата:
ACROS:
причём дружной : - без помощи этой АНК.

Обоснуйте это утверждение, подтвердите фактами. Цитата:
Вместе с тем для координации и обеспечения работы Ассамблеи в регионах повсеместно функционируют 34 Дома дружбы. Они представляют из себя многофункциональные ресурсные центры интеграции, медиации и волонтерства, а также площадки для реализации целого ряда республиканских и международных проектов Ассамблеи. Дома дружбы признаны уникальными и одними из самых развитых институтов гражданского общества в Казахстане. За время своего существования Дома дружбы реализовали более 100 социальных проектов.


Вот тут основные итоги работы ассамблеи. Почитайте, вдруг ваше мнение поменяется

тыц
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 22:49
#9
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Цитата:
maxsaf:
Обоснуйте


Ничего я обосновывать не собираюсь: - я говорю реальный вещи.

Цитата:
maxsaf:
ваше мнение поменяется


Не поменяется: - АНК - это иллюзия- имидж и ПОНТЫ нашего руководства.
Такие как и ЛРТ и ЭКСПО.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7693
Re: Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке...
Отправлено: 25.04.25 - 00:04
#10
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Много векторная политика в действии! Что то в угоду Западу, что то в угоду России! Но мне кажется тихонечко сползаем ближе к России. Особенно эти речи про провокаторов из за рубежа! Потом из за права на эксклюзив родины бешбармака с кем нибудь войну начнем. У себя за любые "фейки" и дискредитацию всего , что относится к государству сажать будем! Красота!!!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7930
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 25.04.25 - 07:14
#11
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Цитата:
maxsaf:
Обоснуйте


Насчёт обосновать: - в годы войны, многие казахские семьи оказывали помощь депортированным народа, причём делалось это искренне- так сказать: - по велению сердца и души, и позволю вам напомнить что в те времена не было - разодетого в национальные костюмы, увешанных оренами и медалями и ПЛЯШУЩЕГО и ПОЮЩЕГО АНК.

К вам вопрос: - с чего это вы так топите за АНК ???
Наверное я уже угадал ваш ответ, но ответьте потом скажу.

[Исправлено: ACROS, 25.04.2025 - 08:16]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27407
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 25.04.25 - 07:39
#12
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Цитата:
ACROS:
К вам вопрос: - с чего это вы так топите за АНК ???

Вообще не топлю, мне от их деятельности ни жарко ни холодно. Водят хороводы - ну пусть водят. Обс...ть мне их тоже не за что. Нейтрально к ним отношусь...
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