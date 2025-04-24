Отправлено: - 11:22

Карачун:

Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота

Цитата:это не утверждение было , а перевод практически краткое содержаниеа почему так решили будто фигурант представляет из себя идиота это только вы сможете объяснить .