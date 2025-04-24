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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 11:22
#5716
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Цитата:
Карачун:
Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота

это не утверждение было , а перевод практически краткое содержание
а почему так решили будто фигурант представляет из себя идиота это только вы сможете объяснить .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 12:30
#5717
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Цитата:
Карачун:
Несомненно. Только из своих пятисот миллионов могли бы вполне подыскать кого-нибудь лет пятидесяти без старческого маразма и слабоумия. И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"


Как в известной поговорке: На цвет и вкус товарища нет. Важные роли сыграли демократия и предпочтения американцев, в период выборов интересы избирателей сошлись с интересами Д.Трампа, последний говорил и сейчас говорит, что руководствуется интересами страны.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 12:46
#5718
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Смотрел новости по КТК, деменция стремительно молодеет, возраст 65+ уже потенциально опасный! Раньше как то вообще не встречал, сейчас всё больше и больше! Причем не лечится, можно только смягчить течение болезни, не только у нас ,но и во всём мире.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1535
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 13:04
#5719
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Цитата:
saba:
деменция стремительно молодеет,

Это естественно. Так и должно быть.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 13:08
#5720
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Цитата:
Карачун:
И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"


Кстати, у него практически всё есть из причиндалов: пиджак со штанами, рубаха с красным галстуком, ещё речь связная, нормальная и танцует тоже круто. Недавно Д.Трамп прошёл комплексную мед. комиссию, анализов много сдавал, по результатам всё окей. Дай Бог всем, так в 78 лет выглядеть :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2025 - 14:19]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6901
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 13:22
#5721
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Цитата:
Kairat stayer:
Недавно Д.Трамп прошёл комплексную мед. комиссию, анализов много сдавал, по результатам всё окей. Дай Бог всем, так в 78 лет выглядеть


Чтобы не быть голословным и сомневающиеся лица были спокойны за него, предоставлю ссылку, пожалуйста.

Подробнее здесь:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 19:45
#5722
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В ООН сочли дискриминационным закон Украины «О национальных меньшинствах» и обвинили Киев в нарушении прав граждан, говорящих на русском языке. Об этом со ссылкой на отчеты организации сообщает РИА Новости. «В законе сохраняются дискриминационные положения между языковыми меньшинствами, говорящими на одном из официальных языков Европейского союза, и теми, кто, как русская община (...), не говорят ни на одном из этих языков», — приводится выдержка из документа.

тыц
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7928
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 19:55
#5723
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Цитата:
maxsaf:
ООН сочли дискриминационным закон Украины



Есть такой или был советский фильм: "..И это всё, о нём...".

Я имею ввиду большого друга канадцев:- Дональда Ивановича Трампа. Все эти подвижки в ООН и прочих организациях в сторону критики Украины по любому вопросу:- пошли с ведома этого парня, с его ЛОЯЛЬНОГО отношения к России.

Был бы у руля старикашка Байден - всё было бы по старому.

"..перемен, требуют наши сердца..."
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 20:14
#5724
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Цитата:
ACROS:
Я имею ввиду большого друга канадцев:- Дональда Ивановича Трампа. Все эти подвижки в ООН и прочих организациях в сторону критики Украины по любому вопросу:- пошли с ведома этого парня, с его ЛОЯЛЬНОГО отношения к России. Был бы у руля старикашка Байден - всё было бы по старому. "..перемен, требуют наши сердца..."

Согласен, при Байдене правда замалчивалась, ее блокировали путем административного давления. Теперь она начинает всплывать.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 23:57
#5725
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Цитата:
maxsaf:
правда замалчивалась

Какой Трамп такая и правда!Цитата:
Kairat stayer:
Д.Трамп прошёл

Коррупция?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.04.25 - 02:08
#5726
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Стандартная ситуация, налет на Киев, погибло 12 человек, много раненых, но россияне сказали, что били по военным целям! Скептик конечно поверит, а Максаф ссылку будет просить, хотя видео в интернете полно!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27405
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.04.25 - 04:05
#5727
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Цитата:
saba:
Стандартная ситуация, налет на Киев, погибло 12 человек

Вас не поймёшь: то ли вы удивляетесь, что на войне гибнут люди, толи просто констатируете очевидные вещи, раз называете ситуацию стандартной. В чем смысл вашего поста? Зачем мне ваша ссылка? Я и так знаю, что по Киеву прилетело знатно, меня лично это не удивило, даже интереса не вызвало.

[Исправлено: maxsaf, 25.04.2025 - 05:05]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7693
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.04.25 - 06:16
#5728
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Я конечно констатирую! Я констатирую ваше отношение к происходящему. Разницу для себя отмечаю! Иногда тоже люблю в психолога поиграть, зря что ли в институте нам преподавали.
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