Отправлено: - 19:38

Михаил:

чтобы убытки возмещали из собственных карманов

Цитата:Тут КТО то часто критикует фермеров: - якобы за незаслуженные субсидии, теперь смотрите: - ВСЯ страна в субсидиях сидит, ВСЕ ноют как им плохо( не отрицаю- в том числе и мои коллеги), даже СФЕРА услуг, которая всегда в ПЛЮСЕ и тем более МОНОПОЛИСТ в этой сфере- НОЕТ как ему плохо и причём плохо именно без ГОСУДАРСТВА.Им то - кто и что мешает: - у нас в сельском хозяйстве понятно - главное это КЛИМАТ и тем более в нашей ТРЕТЬЕЙ - засушливой пустынно-степной зоне с суглинистой почвой, в зоне рискованного земледелия- получение помощи от государства вполне допускается и даже нужно.Но, им то: - ни ЖАРА, ни ЗАСУХА, ни ДОЖДЬ, ни СНЕГ - ничто не мешает получать СТАБИЛЬНО прибыль.Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой, аж бегом- было бы желание у руководства КТЭК.Если НЕТ этого желания руководства и тем более у руководства города и области, тогда вопрос: - мы в коммунизме живём или в капитализме ???