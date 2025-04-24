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≡ КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51600
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
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Директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ, отчитываясь об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программе, сообщил, что предприятие по итогам года осталось с долгами в 1,2 млрд тенге. Решать проблему пришлось с помощью акимата.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
265
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
#1
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Топили бы до июня- еще долгов больше было бы. Воздух грели через форточки минимум 3 недели.. За такой менеджмент- к ногтю всю управляющую контору, чтобы убытки возмещали из собственных карманов
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7928
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 24.04.25 - 19:38
#2
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Цитата:
Михаил:
чтобы убытки возмещали из собственных карманов



Тут КТО то часто критикует фермеров: - якобы за незаслуженные субсидии, теперь смотрите: - ВСЯ страна в субсидиях сидит, ВСЕ ноют как им плохо( не отрицаю- в том числе и мои коллеги), даже СФЕРА услуг, которая всегда в ПЛЮСЕ и тем более МОНОПОЛИСТ в этой сфере- НОЕТ как ему плохо и причём плохо именно без ГОСУДАРСТВА.
Им то - кто и что мешает: - у нас в сельском хозяйстве понятно - главное это КЛИМАТ и тем более в нашей ТРЕТЬЕЙ - засушливой пустынно-степной зоне с суглинистой почвой, в зоне рискованного земледелия- получение помощи от государства вполне допускается и даже нужно.
Но, им то: - ни ЖАРА, ни ЗАСУХА, ни ДОЖДЬ, ни СНЕГ - ничто не мешает получать СТАБИЛЬНО прибыль.

Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой, аж бегом- было бы желание у руководства КТЭК.

Если НЕТ этого желания руководства и тем более у руководства города и области, тогда вопрос: - мы в коммунизме живём или в капитализме ???
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
458
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 24.04.25 - 21:40
#3
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Когда уже за неэффективное управление у нас начнут реально снимать с работы? Смотреть не возможно же

[Исправлено: ОГПУ, 24.04.2025 - 22:42]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10285
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 25.04.25 - 00:08
#4
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Цитата:
ACROS:
Не платят люди- какие проблемы- зимой отрежьте трубы, отключите тепло- и уже на второй минуте прибежат и заплатят и даже пеню с неустойкой

Если в многоквартирном доме отрежут ,то не прибегут,сверху, сбоку, снизу, тёплые стены от соседей,достаточно пару современных, экономичных обогревателей и можно легко и комфортно зимовать.
Помните был такой ветеран МВД Тихановский,который очень долго судился с КТЭК и в конце концов отрезал отопление,так вот он топился обыкновенными ветродуями.
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