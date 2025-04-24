НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51600
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...
Отправлено: 24.04.25 - 10:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует контролировать и согласовывать установку теплых полов в квартирах. Вы поддерживаете такое предложение?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1235
Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...
Отправлено: 24.04.25 - 10:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акиматы стараются контролировать не то, что должны контролировать. Вот откуда лезут проблемы. Теплый пол НЕ проходит по улице - какие тут теплопотери? Очередной кусок хотят взять под шефство. Но про него забудут через полгода "мониторинга". Лучше пусть акимат напнёт свой отдел ПТиАД - весь город в дырах и без разметки.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7927
Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...
Отправлено: 24.04.25 - 21:02
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
какие тут теплопотери


Голосовать - не за что.


Я, может в Законах не очень шарю, но вроде: - тёплый пол можно в многоэтажке, но только ЭЛЕКТРОТЁПЛЫЙ пол, и ни в коем случае - ВОДНОТЁПЛЫЙ пол.

То что Законом разрешено, значит - НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

В частном доме- тут вопросов нет- делай ВСЁ что хочешь.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27404
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...
Отправлено: 24.04.25 - 21:05
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
и ни в коем случае - ВОДНОТЁПЛЫЙ пол.

Марик, у тебя в ванной какой пол?))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS