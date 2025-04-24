Отправлено: - 21:02

vofkakst:

какие тут теплопотери

Цитата:Голосовать - не за что.Я, может в Законах не очень шарю, но вроде: - тёплый пол можно в многоэтажке, но только ЭЛЕКТРОТЁПЛЫЙ пол, и ни в коем случае - ВОДНОТЁПЛЫЙ пол.То что Законом разрешено, значит - НЕ ЗАПРЕЩЕНО.В частном доме- тут вопросов нет- делай ВСЁ что хочешь.