Отправлено: - 20:24

ACROS:

Ни в одном серьёзном деле она не была задействована и тем более: - НЕ ПРЕДОТВРАТИЛА

[Исправлено: maxsaf, 24.04.2025 - 21:26]

Цитата:Она предотвратила миллион терактов и два миллиона поножовщин. (Это шутка, если что). Вы о них не слышали, потому что АНК их предотвратилаВот реально странные у вас предъявы )