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≡ "Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51600
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
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"НГ" направила запрос руководителю управления здравоохранения Данияру Джандаеву о правомерности действий сотрудников центра психического здоровья, которые не изолировали будущего убийцу после попытки суицида. Джандаев переадресовал запрос в сам центр.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27404
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 19:37
#1
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Цитата:
сказал, что это было в порыве

Что было в порыве? Ремонт труб в ванной? Чё за бред несёт этот начальник?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7927
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:25
#2
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Цитата///избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. Причём накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.//

Эта статья перекликается со статьёй в соседней ветке о самоподжоге: - мы с Сайлау и ВИТ и ещё с кем то ПРАВЫ: - если ЭТИ люди хотят покончить с собой- то НЕ НАДО этому ПРЕПЯТСТВОВАТЬ- значит у них такая судьба и это их жизнь.

Ну и что в итоге добились ЖАЛОСТЛИВЫЕ: - молодой парень УМЕР ни за что.

А, так покончил бы с собой этот Степанов- и ВСЕМ было бы ХОРОШО и главное- молодой парень остался бы жив.

Теперь этого Степанова - пусть содержат до конца его дней в психбольнице те кто ЖАЛЕЛ подобных ему на страницах этого форума, участников форума типа SHOOTNIX, причём пусть жалеют за свои СОБСТВЕННЫЕ деньги - пусть проявят свою ПСЕВДОГУМАННОСТЬ и ПСЕВДОМИЛОСЕРДИЕ хоть так: - не на словах, а на деле.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4204
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:28
#3
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//Шуменбаев резюмировал: по результатам проведённого аудита Служба поддержки пациентов и внутреннего контроля пришла к выводу, что действия врача-психиатра проведены в соответствии с действующим законодательством РК в области психического здоровья, и не нашла подтверждения нарушений со стороны медицинских сотрудников центра.//

Что за бред он несёт. По закону, да может человек отказаться от лечения, но это распространяется на людей в трезвом уме и здравой памяти, в том числе находясь в состоянии не угрожающем как себе лично, так и обществу.
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой. Сажать этих врачей- психиатров нужно. Нет такого закона - психов отпускать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7927
Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...
Отправлено: 24.04.25 - 20:32
#4
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Цитата:
Эл-починно:
Нет такого закона - психов отпускать.


В ФРГ - может и нет, а у нас - Казахстан- у нас всё МОЖНО за деньги, а что - НЕЛЬЗЯ за деньги, то тоже можно - но, только за БОЛЬШИЕ деньги.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27404
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
Отправлено: 24.04.25 - 20:39
#5
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Цитата:
Эл-починно:
А тут психа в неуравновешенном состоянии отпустили? Да ещё возможно и с белой горячкой.

Компетенция врачей не позволила это определить. Они даже раны от умышленных порезов не отличили от случайных ран трубой.
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