Re: "Убийства можно было избежать" - Действия...

Отправлено: - 20:25

Цитата///избил и зарезал 16-летнего сына своей сожительницы Данияра Нургалиева за то, что та якобы ему изменяла. Затем попытался этим же ножом убить себя. Причём накануне Степанов тоже пытался совершить суицид, но его спас Данияр.//



Эта статья перекликается со статьёй в соседней ветке о самоподжоге: - мы с Сайлау и ВИТ и ещё с кем то ПРАВЫ: - если ЭТИ люди хотят покончить с собой- то НЕ НАДО этому ПРЕПЯТСТВОВАТЬ- значит у них такая судьба и это их жизнь.



Ну и что в итоге добились ЖАЛОСТЛИВЫЕ: - молодой парень УМЕР ни за что.



А, так покончил бы с собой этот Степанов- и ВСЕМ было бы ХОРОШО и главное- молодой парень остался бы жив.



Теперь этого Степанова - пусть содержат до конца его дней в психбольнице те кто ЖАЛЕЛ подобных ему на страницах этого форума, участников форума типа SHOOTNIX, причём пусть жалеют за свои СОБСТВЕННЫЕ деньги - пусть проявят свою ПСЕВДОГУМАННОСТЬ и ПСЕВДОМИЛОСЕРДИЕ хоть так: - не на словах, а на деле.