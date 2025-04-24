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"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
"Убийства можно было избежать" - Действия сотрудников психбольницы поставил под сомнение правозащитник в Костанае. Что они ответили?
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