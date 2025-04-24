Отправлено: - 20:35

Об этом рассказал сам подсудимый на допросе сразу после задержания. По его словам, погибший Иван Малий должен был ему эти деньги и не возвращал, но Казачок забыл об этом, и "не было бы этой всей канители", если бы Малий не напомнил ему о долге.