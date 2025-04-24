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≡ 50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в Рудном. Дело рассматривает суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51600
50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в Рудном. Дело рассматривает суд в Костанае
Отправлено: 24.04.25 - 20:35
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Об этом рассказал сам подсудимый на допросе сразу после задержания. По его словам, погибший Иван Малий должен был ему эти деньги и не возвращал, но Казачок забыл об этом, и "не было бы этой всей канители", если бы Малий не напомнил ему о долге.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4204
Re: 50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в...
Отправлено: 24.04.25 - 20:35
#1
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Мда, как то грязно и мерзко всё это. Что это за не до люди такие, за 50 тыс, человека убить.
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