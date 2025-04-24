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50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в Рудном. Дело рассматривает суд в Костанае
50 000 тенге - За такой долг два парня убили знакомого в Рудном. Дело рассматривает суд в Костанае
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