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≡ КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51598
КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет ли костанайская теплокомпания снизить процент износа?
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
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Директор КТЭК Азамат АУЖАНОВ, отчитываясь об исполнении тарифной сметы и инвестиционной программе, сообщил, что предприятие по итогам года осталось с долгами в 1,2 млрд тенге. Решать проблему пришлось с помощью акимата.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
265
Re: КТЭК убыточна и выживает за счет помощи из бюджета. Сможет...
Отправлено: 24.04.25 - 17:51
#1
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Топили бы до июня- еще долгов больше было бы. Воздух грели через форточки минимум 3 недели.. За такой менеджмент- к ногтю всю управляющую контору, чтобы убытки возмещали из собственных карманов
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