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≡ Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51597
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане никто не вправе указывать гражданам, на каком языке им говорить - ни в быту, ни публично. Любые попытки посеять рознь на этой теме будут пресекаться и наказываться по закону, подчеркнул он на сессии Ассамблеи народа Казахстана
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§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1235
Токаев: Никто не вправе навязывать людям, на каком языке говорить
Отправлено: 24.04.25 - 14:55
#1
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Цитата:
граждане, которые работают на единство и согласие,

Пока властьимущие не перестанут тащить "и ртом и ж&*ой" - ни о ком единстве и речи быть не может. Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?
Одним за миллионные кражи даже пальчиком не погрозят, а обычной женщине за цветочки в палисаднике штрафов насовали выше головы. Единство и согласие?

Языковой вопрос имеет место быть. Хотя и тема скользкая. Хорошо что в наших широтах тихо в этом плане. На югах ошалелых недоактивистов хватает...

[Исправлено: vofkakst, 24.04.2025 - 14:57]
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