Отправлено: - 14:55

граждане, которые работают на единство и согласие,

[Исправлено: vofkakst, 24.04.2025 - 14:57]

Цитата:Пока властьимущие не перестанут тащить "и ртом и ж&*ой" - ни о ком единстве и речи быть не может. Один гражданин хлеб и мясо в кредит берет, а второй - на работе персональный засекреченный сортир имеет. Единство и согласие?Одним за миллионные кражи даже пальчиком не погрозят, а обычной женщине за цветочки в палисаднике штрафов насовали выше головы. Единство и согласие?Языковой вопрос имеет место быть. Хотя и тема скользкая. Хорошо что в наших широтах тихо в этом плане. На югах ошалелых недоактивистов хватает...