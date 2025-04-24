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≡ Как вычислить покупателей-мошенников на сайтах бесплатных объявлений?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51597
Как вычислить покупателей-мошенников на сайтах бесплатных объявлений?
Отправлено: 24.04.25 - 14:17
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Представьте ситуацию: вы решаете продать старый, но все еще рабочий телефон. Вы размещаете объявление на бесплатном сайте, и практически сразу же получаете отклик. Человек готов купить ваш телефон не торгуясь. Вы обговариваете детали сделки, покупатель даже как будто бы перечисляет вам оплату, но вдруг оказывается, что на вашей карте пусто, а все ваши деньги куда-то исчезли. Именно так работают мошенники. Рассказываем, как вовремя их распознать.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7688
Re: Как вычислить покупателей-мошенников на сайтах бесплатных...
Отправлено: 24.04.25 - 14:17
#1
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Да, был у меня подобный случай! Когда он прислал, что нужно оплатить доставку, я ему написал:" Да вы батенька мошенник!" В ответ пришел стикер с двумя большими пальцами!
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