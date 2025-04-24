Отправлено: - 14:17

Представьте ситуацию: вы решаете продать старый, но все еще рабочий телефон. Вы размещаете объявление на бесплатном сайте, и практически сразу же получаете отклик. Человек готов купить ваш телефон не торгуясь. Вы обговариваете детали сделки, покупатель даже как будто бы перечисляет вам оплату, но вдруг оказывается, что на вашей карте пусто, а все ваши деньги куда-то исчезли. Именно так работают мошенники. Рассказываем, как вовремя их распознать.