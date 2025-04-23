Отправлено: - 13:15

абике:

Они рождаются такими как правило и проявления могут разные! При этом каждый из них избегает лечения! Итог: наносит себе вред! Поэтому каждому свое!



Цитата:Никто не рождается с депрессией и пограничными расстройствами. Да, есть люди с подвижной психикой, им сложно пережить сложные ситуации в жизни, им нужна помощь. У нас в стране вся тема с психологами, увы, стигматизирована, часто люди не решаются даже себе признаться, что у них есть проблемы. Но никто не застрахован от этого, даже мы с вами. Мы тут бодренько можем писать всякое, пока кто-то из наших близких выходит из окна. Да, вы скажете, мы не ответственны за выбор других людей. Он свой выбор сделал. А я скажу, что страшно жить в обществе, где нет места состраданию. Вы же, наверняка, и больных раком или спидом тоже за людей не считаете?