Re: Аким Костанайской области Кумар Аксакалов требует...

Отправлено: - 10:49

Акиматы стараются контролировать не то, что должны контролировать. Вот откуда лезут проблемы. Теплый пол НЕ проходит по улице - какие тут теплопотери? Очередной кусок хотят взять под шефство. Но про него забудут через полгода "мониторинга". Лучше пусть акимат напнёт свой отдел ПТиАД - весь город в дырах и без разметки.