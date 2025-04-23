НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 381 из 382«1...379380381382»
Ответить Новый топик
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:12
#5701
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Благодарю. Если бы отдельные граждане не вырывали фразы из контекста, вопросов бы вообще не возникало.


Товарооборот между США и Китаем большой. На мой взгляд Д.Трамп хочет все вопросы отрегулировать на взаимовыгодных условиях. Он говорит, что ранее, не всё было так гладко как хотелось бы и Америка теряла большие финансовые средства.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:22
#5702
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Товарооборот между США и Китаем большой.

Да понятно. Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота. И я всего лишь хотел убедиться в справедливости предположения или в обратном.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 21:17
#5703
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
фигурант представляет из себя идиот

Странный он какой то стал! На первом сроке вёл себя более адекватно, ну а теперь постарел на 4 года, с ментальностью какие то проблемы. Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было? Нашим зато хорошо, ERG свернуло производство галлия из за нерентабельности, теперь когда Китай запретил экспорт галлия, подумывают о возобновлении добычи.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 23:47
#5704
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Странный он какой то стал!

Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец.
Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 23:58
#5705
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Насколько я помню, вы эти изменения оценили положительно.

Так и есть. Меня вообще не напрягает указывать ссылку на источник, но когда оппонент отказывается указать - возникает желание ответить тем же.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 01:56
#5706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А теперь почему ты хочешь оставить нацистов и их армию неотомщеной за то, что заставляли учить украинский язык русских?

Вмешался Трамп, сказал, что нужны ресурсы, ну и видимо свободные рабочие руки, чтобы в шахтах трудиться. Пусть пользу приносят :lol:
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 08:40
#5707
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было?


Д.Трамп сказал, что сделает Америку великой, наломает дров и сделает. Как говорится: не мытьем, так катаньем. На счёт Канады, с его слов, их ежегодный бюджет около 500 миллиардов долларов, 100 миллиардов из них субсидируется США. Он им предложил войти в состав США, не хотят, значит и денег не получать, логично же. Относительно Мексики, ежегодно субсидируют на 300 миллиардов, опять же с его слов, предлагает эти финансовые средства тратить на укрепление границы и депортацию нелегальных мигрантов, тоже логично. На Украину прежняя администрация Д.Байдена потратила 100 миллиардов, тоже хочет вернуть и.т.д.

Скептик недавно говорил, что в настоящее время, доллары превратились в фантики. Китай отказался приобретать у США гражданские самолёты Боинги, в связи с теми же введенными пошлинами. Вслед, Россия предложила использовать замороженные активы для покупки американских самолётов. При этом, существуют серьёзные юридические и политические препятствия, которые делают такую сделку крайне маловероятной. США и их союзники ввели обширные санкции против России, включая заморозку активов и ограничения на экспорт. Любая попытка использовать замороженные активы для финансирования покупки американской продукции, особенно военной или двойного назначения, будет рассматриваться как обход санкций. Американские и европейские власти, воспримут это как серьёзное нарушение и примут дополнительные меры.

Цитата:
Карачун:
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е


Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2025 - 10:09]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 09:04
#5708
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.


Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 09:26
#5709
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
любом возрасте может наехать на другие страны

"Наехать" может, сделать что-то путнее - нет.
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6898
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 09:33
#5710
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
"Наехать" может, сделать что-то путнее - нет.


Русская пословица гласит: Своя рубашка ближе к телу.

Американская гласила бы так: Пиджак с рубахой Д.Трампа к телу ближе, чем кафтаны других.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1676
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 09:34
#5711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ща посмотрел путина и он на совещании вчера говорил своим замам и министрам,что надо наращивать выпуск вооружения. Я в шоке. Получается конца войны не предвидется? Так?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7529
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 09:48
#5712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже слушал дойчевеле,они опрос проводили среди немецкого населения,так один старичок прямо заявил, мол запорожским АЭС должны владеть Американцы,пусть им отдадут. Я как истинный советскии патриот,возмутился: с хера тут лезут все кому не лень, строили советские люди, их дети и внуки прямые наследники всего бывшего от ссср
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27394
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 10:10
#5713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
надо наращивать выпуск вооружения. Я в шоке. Получается конца войны не предвидется? Так?

Наверное там что-то ещё назревает. Внутренними проблемами не занимаются, пока некогда, а там в некоторых регионах уже жарко становится. На Пикабу что ни тема - то либо про "ценных специалистов", либо про медальки сына академика. И народ, мягко говоря, негодует...
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10284
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 10:12
#5714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Ща посмотрел путина и он на совещании вчера говорил своим замам и министрам,что надо наращивать выпуск вооружения. Я в шоке. Получается конца войны не предвидется? Так?

Хочешь мира-готовся к войне.
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1533
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 10:41
#5715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Пиджак с рубахой Д.Трампа к телу ближе, чем кафтаны других.

Несомненно. Только из своих пятисот миллионов могли бы вполне подыскать кого-нибудь лет пятидесяти без старческого маразма и слабоумия. И пиджак бы остался на месте и дело бы делалось "с головой"
Профайл
Страница 381 из 382«1...379380381382»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS