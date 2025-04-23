Отправлено: - 08:40

saba:

Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было?

Карачун:

Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е

[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2025 - 10:09]

Цитата:Д.Трамп сказал, что сделает Америку великой, наломает дров и сделает. Как говорится: не мытьем, так катаньем. На счёт Канады, с его слов, их ежегодный бюджет около 500 миллиардов долларов, 100 миллиардов из них субсидируется США. Он им предложил войти в состав США, не хотят, значит и денег не получать, логично же. Относительно Мексики, ежегодно субсидируют на 300 миллиардов, опять же с его слов, предлагает эти финансовые средства тратить на укрепление границы и депортацию нелегальных мигрантов, тоже логично. На Украину прежняя администрация Д.Байдена потратила 100 миллиардов, тоже хочет вернуть и.т.д.Скептик недавно говорил, что в настоящее время, доллары превратились в фантики. Китай отказался приобретать у США гражданские самолёты Боинги, в связи с теми же введенными пошлинами. Вслед, Россия предложила использовать замороженные активы для покупки американских самолётов. При этом, существуют серьёзные юридические и политические препятствия, которые делают такую сделку крайне маловероятной. США и их союзники ввели обширные санкции против России, включая заморозку активов и ограничения на экспорт. Любая попытка использовать замороженные активы для финансирования покупки американской продукции, особенно военной или двойного назначения, будет рассматриваться как обход санкций. Американские и европейские власти, воспримут это как серьёзное нарушение и примут дополнительные меры.Цитата:Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.