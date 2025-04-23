Карачун: Благодарю. Если бы отдельные граждане не вырывали фразы из контекста, вопросов бы вообще не возникало.
Товарооборот между США и Китаем большой. На мой взгляд Д.Трамп хочет все вопросы отрегулировать на взаимовыгодных условиях. Он говорит, что ранее, не всё было так гладко как хотелось бы и Америка теряла большие финансовые средства.
Kairat stayer: Товарооборот между США и Китаем большой.
Да понятно. Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота. И я всего лишь хотел убедиться в справедливости предположения или в обратном.
Странный он какой то стал! На первом сроке вёл себя более адекватно, ну а теперь постарел на 4 года, с ментальностью какие то проблемы. Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было? Нашим зато хорошо, ERG свернуло производство галлия из за нерентабельности, теперь когда Китай запретил экспорт галлия, подумывают о возобновлении добычи.
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
saba: Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было?
Д.Трамп сказал, что сделает Америку великой, наломает дров и сделает. Как говорится: не мытьем, так катаньем. На счёт Канады, с его слов, их ежегодный бюджет около 500 миллиардов долларов, 100 миллиардов из них субсидируется США. Он им предложил войти в состав США, не хотят, значит и денег не получать, логично же. Относительно Мексики, ежегодно субсидируют на 300 миллиардов, опять же с его слов, предлагает эти финансовые средства тратить на укрепление границы и депортацию нелегальных мигрантов, тоже логично. На Украину прежняя администрация Д.Байдена потратила 100 миллиардов, тоже хочет вернуть и.т.д.
Скептик недавно говорил, что в настоящее время, доллары превратились в фантики. Китай отказался приобретать у США гражданские самолёты Боинги, в связи с теми же введенными пошлинами. Вслед, Россия предложила использовать замороженные активы для покупки американских самолётов. При этом, существуют серьёзные юридические и политические препятствия, которые делают такую сделку крайне маловероятной. США и их союзники ввели обширные санкции против России, включая заморозку активов и ограничения на экспорт. Любая попытка использовать замороженные активы для финансирования покупки американской продукции, особенно военной или двойного назначения, будет рассматриваться как обход санкций. Американские и европейские власти, воспримут это как серьёзное нарушение и примут дополнительные меры.
Цитата:
Карачун: Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.
Kairat stayer: Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.
Я тоже слушал дойчевеле,они опрос проводили среди немецкого населения,так один старичок прямо заявил, мол запорожским АЭС должны владеть Американцы,пусть им отдадут. Я как истинный советскии патриот,возмутился: с хера тут лезут все кому не лень, строили советские люди, их дети и внуки прямые наследники всего бывшего от ссср
Сабыр: надо наращивать выпуск вооружения. Я в шоке. Получается конца войны не предвидется? Так?
Наверное там что-то ещё назревает. Внутренними проблемами не занимаются, пока некогда, а там в некоторых регионах уже жарко становится. На Пикабу что ни тема - то либо про "ценных специалистов", либо про медальки сына академика. И народ, мягко говоря, негодует...
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