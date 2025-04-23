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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:12
Цитата:
Товарооборот между США и Китаем большой. На мой взгляд Д.Трамп хочет все вопросы отрегулировать на взаимовыгодных условиях. Он говорит, что ранее, не всё было так гладко как хотелось бы и Америка теряла большие финансовые средства.
Карачун:
Благодарю. Если бы отдельные граждане не вырывали фразы из контекста, вопросов бы вообще не возникало.
Благодарю. Если бы отдельные граждане не вырывали фразы из контекста, вопросов бы вообще не возникало.
Товарооборот между США и Китаем большой. На мой взгляд Д.Трамп хочет все вопросы отрегулировать на взаимовыгодных условиях. Он говорит, что ранее, не всё было так гладко как хотелось бы и Америка теряла большие финансовые средства.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:22
Цитата:
Да понятно. Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота. И я всего лишь хотел убедиться в справедливости предположения или в обратном.
Kairat stayer:
Товарооборот между США и Китаем большой.
Товарооборот между США и Китаем большой.
Да понятно. Просто конкретно то утверждение к которому я прицепился отдельно от контекста звучит так, будто фигурант представляет из себя идиота. И я всего лишь хотел убедиться в справедливости предположения или в обратном.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7686
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 21:17
Цитата:
Странный он какой то стал! На первом сроке вёл себя более адекватно, ну а теперь постарел на 4 года, с ментальностью какие то проблемы. Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было? Нашим зато хорошо, ERG свернуло производство галлия из за нерентабельности, теперь когда Китай запретил экспорт галлия, подумывают о возобновлении добычи.
Карачун:
фигурант представляет из себя идиот
фигурант представляет из себя идиот
Странный он какой то стал! На первом сроке вёл себя более адекватно, ну а теперь постарел на 4 года, с ментальностью какие то проблемы. Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было? Нашим зато хорошо, ERG свернуло производство галлия из за нерентабельности, теперь когда Китай запретил экспорт галлия, подумывают о возобновлении добычи.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 23:47
Цитата:
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец.
Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
saba:
Странный он какой то стал!
Странный он какой то стал!
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец.
Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 23:58
Цитата:
Так и есть. Меня вообще не напрягает указывать ссылку на источник, но когда оппонент отказывается указать - возникает желание ответить тем же.
Тимур Гафуров:
Насколько я помню, вы эти изменения оценили положительно.
Насколько я помню, вы эти изменения оценили положительно.
Так и есть. Меня вообще не напрягает указывать ссылку на источник, но когда оппонент отказывается указать - возникает желание ответить тем же.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 01:56
Цитата:
Вмешался Трамп, сказал, что нужны ресурсы, ну и видимо свободные рабочие руки, чтобы в шахтах трудиться. Пусть пользу приносят
111:
А теперь почему ты хочешь оставить нацистов и их армию неотомщеной за то, что заставляли учить украинский язык русских?
А теперь почему ты хочешь оставить нацистов и их армию неотомщеной за то, что заставляли учить украинский язык русских?
Вмешался Трамп, сказал, что нужны ресурсы, ну и видимо свободные рабочие руки, чтобы в шахтах трудиться. Пусть пользу приносят
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.04.25 - 08:40
Цитата:
Д.Трамп сказал, что сделает Америку великой, наломает дров и сделает. Как говорится: не мытьем, так катаньем. На счёт Канады, с его слов, их ежегодный бюджет около 500 миллиардов долларов, 100 миллиардов из них субсидируется США. Он им предложил войти в состав США, не хотят, значит и денег не получать, логично же. Относительно Мексики, ежегодно субсидируют на 300 миллиардов, опять же с его слов, предлагает эти финансовые средства тратить на укрепление границы и депортацию нелегальных мигрантов, тоже логично. На Украину прежняя администрация Д.Байдена потратила 100 миллиардов, тоже хочет вернуть и.т.д. Скептик недавно говорил, что в настоящее время, доллары превратились в фантики. Китай недавно отказался приобретать у США гражданские самолёты Боинги, в связи с теми же введенными пошлинами. Вслед России предложила использовать замороженные активы для покупки американских самолётов. При этом, существуют серьёзные юридические и политические препятствия, которые делают такую сделку крайне маловероятной. США и их союзники ввели обширные санкции против России, включая заморозку активов и ограничения на экспорт. Любая попытка использовать замороженные активы для финансирования покупки американской продукции, особенно военной или двойного назначения, будет рассматриваться как обход санкций. Американские и европейские власти, воспримут это как серьёзное нарушение и примут дополнительные меры.
Цитата:
Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2025 - 09:44]
saba:
Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было?
Сначала наехал на весь мир, начиная с Канады и Мексики, потом везде дал заднюю! А механизм то уже запустился ,неприятие американского начало набирать обороты! Зачем всё это было?
Д.Трамп сказал, что сделает Америку великой, наломает дров и сделает. Как говорится: не мытьем, так катаньем. На счёт Канады, с его слов, их ежегодный бюджет около 500 миллиардов долларов, 100 миллиардов из них субсидируется США. Он им предложил войти в состав США, не хотят, значит и денег не получать, логично же. Относительно Мексики, ежегодно субсидируют на 300 миллиардов, опять же с его слов, предлагает эти финансовые средства тратить на укрепление границы и депортацию нелегальных мигрантов, тоже логично. На Украину прежняя администрация Д.Байдена потратила 100 миллиардов, тоже хочет вернуть и.т.д. Скептик недавно говорил, что в настоящее время, доллары превратились в фантики. Китай недавно отказался приобретать у США гражданские самолёты Боинги, в связи с теми же введенными пошлинами. Вслед России предложила использовать замороженные активы для покупки американских самолётов. При этом, существуют серьёзные юридические и политические препятствия, которые делают такую сделку крайне маловероятной. США и их союзники ввели обширные санкции против России, включая заморозку активов и ограничения на экспорт. Любая попытка использовать замороженные активы для финансирования покупки американской продукции, особенно военной или двойного назначения, будет рассматриваться как обход санкций. Американские и европейские власти, воспримут это как серьёзное нарушение и примут дополнительные меры.
Цитата:
Карачун:
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
Ну так дяде тоже уже...78. Чего вы от него прямо полноценной вменяемости ожидаете. Под себя в штаны не ходит - уже молодец. Мне вообще крайне сложно понять какая муть в головах у людей творится. Пенсионный возраст значит 63 года это много, а когда президенту 70+ лет это ништяк, пойду-ка я за него проголосую. П..... люди е.....е
Говоря метафорически, дорогой Л.И.Брежнев сказал бы: имея такие полномочия, гегемон и мировой жандарм (так дорохие форумчане ранее говорили (на лад Л.И.Брежнева), в любом возрасте может наехать на другие страны и.т.д.
[Исправлено: Kairat stayer, 24.04.2025 - 09:44]
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