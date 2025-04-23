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≡ На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в Костанае вновь призвали чиновников активисты "Жана Адамдар"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51593
На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в Костанае вновь призвали чиновников активисты "Жана Адамдар"
Отправлено: 23.04.25 - 13:59
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Плакат "Аурухана қайда?" появился на заборе, ограждающем здание управления здравоохранения. Рядом установили статуэтку "Халық Қаһары" в виде опоры ЛРТ. Сегодня же стало известно, что главный врач детской больницы и главный врач поликлиники № 3 временно отстранены от выполнения своих обязанностей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18004
Re: На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в...
Отправлено: 23.04.25 - 13:59
#1
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Зашёл на страницу этих новых людей,первый же пост в закрепе с Токаевым и описанием какой он великий президент

Всё понятно обычные хуйвенбины созданные АП для отработки "огня по штабам" точнее по регионам
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7918
Re: На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в...
Отправлено: 23.04.25 - 17:16
#2
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Цитата:
abaika95:
Всё понятно обычные хуйвенбины созданные АП


Да ВСЁ у нас созданно АП: - и Косанов, и Бутя, и Туякбай, и АК Жол, и ОСДП, и народовольцы и коммунисты, и прочее, прочее, даже Санжар Бокаев - я думаю это продукт АП, и даже воровка жертвенных денег Перизат - это тоже продукт АП.

В государстве с жесткой суперпрезидентской вертикалью- что то независимое- нонсенс.
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Георгий ГОВОРОВ
§ Георгий ГОВОРОВ
(Журналисты)
Регистрация:
01.03.19
Сообщений:
135
Re: На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в...
Отправлено: 23.04.25 - 17:28
#3
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Цитата:
ACROS:
что то независимое- нонсенс.

А "Наша газета" тоже продукт АП?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11740
Re: На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в...
Отправлено: 24.04.25 - 01:36
#4
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
А "Наша газета" тоже продукт АП?)

---Все мы зависимы , или от кого -то , или от чего - то
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в Костанае вновь призвали чиновников активисты "Жана Адамдар"
Отправлено: 24.04.25 - 01:51
#5
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Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
А "Наша газета" тоже продукт АП?)

Побочный. В том плане что совсем без оппозиционных взглядов и видимости свободы - в мировом сообществе не поймут, начнутся упрёки в сторону властей, обвинения в тоталитаризме. Понятное дело, что АП вас специально для этого не создавал. Власть создала причину вашего появления. 8-)
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