Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды. А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
Эл-починно: Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды. А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
Дешевле и проще прийти и штраф выписать за незаконную реконструкцию без разрешения.
Аким недоговаривает: В многоквартирном доме самовольное воровство теплоэнергии карается в уголовном порядке и не надо акиму никому советовать насчет договариваться, т.е. согласовывать! Тот кто самовольно подключил теплые полы, он просто расхититель и существует, похищая у своих соседей по дому, денежные средства, которые они оплатили за него, поэтому могут потребовать возбуждения уголовного дела за хищение тепловой энергии, поскольку они за вора оплачивали в КТЭК! Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!
Полностью согласен! Всё просто, потребитель получает услугу и оплачивает её по факту! И не надо никого сажать и расстреливать, как предлагает Абике! Интересно аким сам всё это придумал или КТЭК на уши напел? У меня встречный вопрос к Акиму , я уже несколько недель отключил все батареи и всё равно неимоверная жара в квартире, это чьи тепло потери? Теплосчетчик стоит на квартиру, но по правилам КТЭК тепловая энергия рассчитывается на весь дом и по квадратуре приходит мне счёт! Могу ли я выставить счёт за неиспользованную энергию по фактически существующему, но нигде не учтенному счётчику?
Ваш ответ я тогда не совсем понял. Вам видимо показалось, что там я слишком нападаю на вашего подопечного, хотя я указал там его в качестве источника информации. Я же не виноват в том, что товарищ этот сам себя сдал, это его личное дело, мазохизм в Казахстане не запрещен, насколько мне известно. Предполагалось, что после статьи начнутся обсуждения подобных случаев, которые я привел в качестве примера, и тогда уже можно будет судить о масштабах проблемы.
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