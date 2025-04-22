Отправлено: - 20:20

Тогда мы будем видеть, на каком участке идут максимальные потери. Для того, чтобы минимизировать потери, мы должны видеть, где эти потери происходят.

Цитата:У кого окна настежь открыты всю зиму - тот улицу и отапливает. Тут даже искать не надо - есть чистосердечное признание одного форумчанина известного, задокументировано.