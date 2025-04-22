НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51593
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тёплые полы приводят к "разбалансировке тепла в доме", тогда как цель региона - уменьшить теплопотери в предстоящий отопительный сезон, отметил Кумар АКСАКАЛОВ.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 20:20
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
 Тогда мы будем видеть, на каком участке идут максимальные потери. Для того, чтобы минимизировать потери, мы должны видеть, где эти потери происходят.

У кого окна настежь открыты всю зиму - тот улицу и отапливает. Тут даже искать не надо - есть чистосердечное признание одного форумчанина известного, задокументировано. :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 20:21
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я знаю, что такие факты есть, когда люди подключают тёплые полы в квартирах, а это уже реконструкция.

А ещё батареи ставят, по несколько штук возле каждой стены, что дышать потом нечем :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:25
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я пытался привлечь внимание к вопросу реконструкции отопления и теплопотерям - редакция мою статью не пропустила. А теперь оказывается этой темой сам аким заинтересовался. ;-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4202
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 20:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды.
А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 21:03
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Давно пора обязать ставит поквартирные счётчики учёта тепла, как и для учёта эл. энергии или воды. А так один улицу отапливает, потому что ему дышать нечем и бельё за 15 минут сохнет, а общак платить должен.

Дешевле и проще прийти и штраф выписать за незаконную реконструкцию без разрешения. ;-)
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
831
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 21:17
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким недоговаривает: В многоквартирном доме самовольное воровство теплоэнергии карается в уголовном порядке и не надо акиму никому советовать насчет договариваться, т.е. согласовывать! Тот кто самовольно подключил теплые полы, он просто расхититель и существует, похищая у своих соседей по дому, денежные средства, которые они оплатили за него, поэтому могут потребовать возбуждения уголовного дела за хищение тепловой энергии, поскольку они за вора оплачивали в КТЭК! Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
"Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать самовольную установку тёплых полов поручил аким Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 21:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Пора уже КТЭК, совместно ГАСК, полиции заняться выявлением таких расхитителей и привлекать к ответственности!

Поддерживаю :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7686
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 22.04.25 - 22:56
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:

Полностью согласен! Всё просто, потребитель получает услугу и оплачивает её по факту! И не надо никого сажать и расстреливать, как предлагает Абике! Интересно аким сам всё это придумал или КТЭК на уши напел? У меня встречный вопрос к Акиму , я уже несколько недель отключил все батареи и всё равно неимоверная жара в квартире, это чьи тепло потери? Теплосчетчик стоит на квартиру, но по правилам КТЭК тепловая энергия рассчитывается на весь дом и по квадратуре приходит мне счёт! Могу ли я выставить счёт за неиспользованную энергию по фактически существующему, но нигде не учтенному счётчику?
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2569
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 23.04.25 - 11:00
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
редакция мою статью не пропустила

Напомните, пожалуйста, когда это было? И что именно мы вам тогда ответили?
Профайл Посетить вебсайт
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27392
Re: "Хотите поставить - согласуйте!" - Контролировать...
Отправлено: 24.04.25 - 01:20
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Напомните, пожалуйста, когда это было? И что именно мы вам тогда ответили?

Это было ориентировочно 26 января 2025г. тыц

Ваш ответ я тогда не совсем понял. Вам видимо показалось, что там я слишком нападаю на вашего подопечного, хотя я указал там его в качестве источника информации. Я же не виноват в том, что товарищ этот сам себя сдал, это его личное дело, мазохизм в Казахстане не запрещен, насколько мне известно. :lol:
Предполагалось, что после статьи начнутся обсуждения подобных случаев, которые я привел в качестве примера, и тогда уже можно будет судить о масштабах проблемы.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 48, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 48
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS