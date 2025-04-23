Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит Омирбек. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает. Читать новость
И не надо стоять у них на пути, как то помогать им- это их наоборот раззадоривает на ухарьские подвиги.
Это как разрешение на применение огнестрельного оружия в целях самообороны: - если будут знать что в чужом доме есть ружьё и ты НЕЗАКОННО проникаешь в этот дом и с нехорошей целью, то оно обязательно выстрелит в тебя: - одно это в разы уменьшит количество попыток ограбить дом.
Заметьте, умные опытные люди, которые уже сталкивались с такими ужасными проявлениями неадекватной психики и понимают , что, даже вытащив человека из петли, ты его не спасёшь. Поэтому никто слезами не обливается, а вот близких его жаль.
Какие тут многие "добрые" смотрю. Попытки суицида могут быть разными, как от других психических отклонений связанные, так и маниакальные, как некоторые уже тут упоминали. В любом конкретном случае нужно разбираться. В данном случае уже поздно, как мне кажется - 90% ожогов не выживаемы. А в других случаях вполне нужно разбираться и по возможности помогать. Одним не хватило внимания, другие под воздействием алкоголя или наркотиков, третьи через влияние соцсетей. В каждом отдельном случае следует разобраться и оказать помощь. В будущем могут стать успешными. Знал одного и работал.
суицид- это психическое заболевание! знаю одну семью у которых по очереди покончили с собой три родных брата..и всё из за семейных драм.При жизни все они были прекрасными людьми. Остался средний брат, теперь мать буквально ходит по его пятам , что бы уберечь его от суицида...Цитата:
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