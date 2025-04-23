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≡ Штрафовать будут без предупреждения - Изменения, касающиеся торговых надбавок, вступили в силу в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51593
Штрафовать будут без предупреждения - Изменения, касающиеся торговых надбавок, вступили в силу в Казахстане
Отправлено: 23.04.25 - 23:04
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Об этом хозяевам костанайских магазинов сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований Кайрат ЖАПАЕВ. Сегодня, 23 апреля, на встрече в палате предпринимателей Костанайской области он разъяснял обновленный механизм применения ст.204-4 Кодекса об административных правонарушениях.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
831
Re: Штрафовать будут без предупреждения - Изменения, касающиеся...
Отправлено: 23.04.25 - 23:04
#1
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На то и щука, чтобы карась не нарушал Закон! Справедливо!
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