Re: "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по...

Отправлено: - 22:52

Пока не будет строго наказывать, толку не будет, как погибали, так и будут погибать! Акимат не Господь Бог, чтобы сохранять жизни! Каждый водитель, если садится за руль, он становится ответственным за жизнь и здоровье пассажиров! Причем автовокзал, если водитель любитель быстрой езды или злостный нарушитель ПДД! Никто не застрахован от таких смертников! Дело не в чабане, а в отсутствии мозга или почти высохшего в прокладке между рулем и спинкой водительского сидения!