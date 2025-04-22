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≡ "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят на ремонт дорог в Костанае. Начало работ инспектировал аким области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51593
"По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят на ремонт дорог в Костанае. Начало работ инспектировал аким области
Отправлено: 22.04.25 - 19:54
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21 апреля аким Костанайской области и его подчиненные поговорили с несколькими подрядчиками, которые выиграли тендеры на ремонт дорог. Глава региона по обычаю требовал выполнить все качественно и в срок, попутно комментируя недоделки прошлого года.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1425
Re: "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят...
Отправлено: 22.04.25 - 19:54
#1
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«Теперь от Лермонтова до Курганской всю улицу нужно отремонтировать».
После Курганской там вообще жуть. Эту часть улицы Каирбекова не видел что ли аким?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7686
Re: "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят...
Отправлено: 22.04.25 - 23:38
#2
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Это дело акима области или акима города? У акима области нет работы по развитию области? Зачем такая подмена и подстава Акиму города? Может сократить должность акима областного центра, пусть на полставки аким области подрабатывает?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
831
Re: "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят...
Отправлено: 23.04.25 - 10:22
#3
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У каждого акима свой интерес, особенно когда гос-во выделяет огромные бюджетные деньги на ремонт нескольких улиц в небольшом областном центре, чтобы их закопать в землю! Этот процесс называется жесточайший контроль! Если он командует в городе вместо акима города, значит он либо не доверяет ему, либо есть свой интерес!
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
2023
Re: "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят...
Отправлено: 23.04.25 - 22:27
#4
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Насчёт потратят не скажу, но освоят эти миллиарды точно.
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