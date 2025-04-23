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≡ Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51593
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
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Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит Омирбек. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
289
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
#1
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Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.Такой страшный грех совершил, что прощения нет.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1452
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:31
#2
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Цитата:
Филипповна:
склонность к суициду

Самоподжог - это не классический суицид, а способ доказать что-то.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16439
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:35
#3
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Цитата:
Филипповна:
Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.

Двух знаю. Одного спас и пожалел. Он в гараже себя хотел отравить я спас. Гнида оказался. Чуть позже он все равно покончил с собой...

Второй. Повешался. За него не че не скажу. Просто знал его. Говорят из за жены.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44273
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:47
#4
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Цитата:
Поражает растерянность мужчин. Видно, что нет быстрой реакции. Снять с себя куртку/футболку и тушить человека. В машине продолжает гореть кресло…

А кто им будет компенсировать испорченные одежды?
Он же сам прикололся и знал же на что идет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16439
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 18:25
#5
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Не мешайте им уйти. Он хочет и пусть идёт в мир иной. Поверьте это псих. Он рано или поздно замутить гадость. Я с таким сталкивался. Не че хорошего не дождёшься от них.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7918
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 18:36
#6
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Цитата:
111:
знал же на что идет.

Цитата:
Vit:
Он хочет и пусть идёт в мир иной


Согласен с вами: - значит у него такая СУДЬБА.

И не надо стоять у них на пути, как то помогать им- это их наоборот раззадоривает на ухарьские подвиги.

Это как разрешение на применение огнестрельного оружия в целях самообороны: - если будут знать что в чужом доме есть ружьё и ты НЕЗАКОННО проникаешь в этот дом и с нехорошей целью, то оно обязательно выстрелит в тебя: - одно это в разы уменьшит количество попыток ограбить дом.
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
49
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 19:14
#7
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Удивительно, насколько странные комментарии тут порой читаешь, даже с первого раза не верится, что это люди пишут. Потом подумаешь, да вроде люди. Грустновато становится.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
289
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 20:22
#8
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Цитата:
shootnix:
да вроде люди
Заметьте, умные опытные люди, которые уже сталкивались с такими ужасными проявлениями неадекватной психики и понимают , что, даже вытащив человека из петли, ты его не спасёшь. Поэтому никто слезами не обливается, а вот близких его жаль.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16439
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 20:25
#9
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Цитата:
shootnix:
Пожалеть их? А потом они с психушки возвращаются и молотком детей убивают. Неее пусть лучше эти психи себя бензином обливают.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4202
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 22:15
#10
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Какие тут многие "добрые" смотрю. Попытки суицида могут быть разными, как от других психических отклонений связанные, так и маниакальные, как некоторые уже тут упоминали. В любом конкретном случае нужно разбираться. В данном случае уже поздно, как мне кажется - 90% ожогов не выживаемы. А в других случаях вполне нужно разбираться и по возможности помогать. Одним не хватило внимания, другие под воздействием алкоголя или наркотиков, третьи через влияние соцсетей. В каждом отдельном случае следует разобраться и оказать помощь. В будущем могут стать успешными. Знал одного и работал.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4202
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 22:23
#11
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Споткнуться может каждый, а вот устоит или упадёт, зависит не только от него самого. А если и упадёт, протянет ли кто руку помощи, что бы подняться?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
831
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 22:58
#12
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Они рождаются такими как правило и проявления могут разные! При этом каждый из них избегает лечения! Итог: наносит себе вред! Поэтому каждому свое!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2225
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 23:24
#13
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суицид- это психическое заболевание! знаю одну семью у которых по очереди покончили с собой три родных брата..и всё из за семейных драм.При жизни все они были прекрасными людьми. Остался средний брат, теперь мать буквально ходит по его пятам , что бы уберечь его от суицида...Цитата:


Пострадавший получил 90% ожогов тела.

Источник:

не выживет, начнётся ожоговая болезнь

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 24.04.2025 - 00:34]
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