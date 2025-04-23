НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по пути из Астаны в Костанай
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51592
"Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по пути из Астаны в Костанай
Отправлено: 23.04.25 - 18:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДТП произошло сегодня, 23 апреля, утром в Костанайской области. Автомобиль вез пассажиров из столицы в Костанай по трассе в Карасуском районе, когда слетел в кювет и перевернулся. Фото и видео последствий в редакцию "НГ" прислали читатели.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16439
Re: "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по...
Отправлено: 23.04.25 - 18:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Че то все ударились в этот бизнес. В моем дворе уже двое приобрели эти минивены. Походу не кто не контролирует перевозки людей. Чабан продал две коровы и купил альфард.
Профайл
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1232
Re: "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по...
Отправлено: 23.04.25 - 18:52
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько еще людей должно умереть, пока акимат не допрет, что в городе нужен нормальный автовокзал с нормальными, легальными водителями?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 106, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 106
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS