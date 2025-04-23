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Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51592
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит Омирбек. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает.
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Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.Такой страшный грех совершил, что прощения нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1452
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:31
Цитата:
Самоподжог - это не классический суицид, а способ доказать что-то.
Филипповна:
склонность к суициду
склонность к суициду
Самоподжог - это не классический суицид, а способ доказать что-то.
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:35
Цитата:
Двух знаю. Одного спас и пожалел. Он в гараже себя хотел отравить я спас. Гнида оказался. Чуть позже он все равно покончил с собой...
Второй. Повешался. За него не че не скажу. Просто знал его. Говорят из за жены.
Филипповна:
Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.
Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.
Двух знаю. Одного спас и пожалел. Он в гараже себя хотел отравить я спас. Гнида оказался. Чуть позже он все равно покончил с собой...
Второй. Повешался. За него не че не скажу. Просто знал его. Говорят из за жены.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44273
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:47
Цитата:
А кто им будет компенсировать испорченные одежды?
Он же сам прикололся и знал же на что идет..
Поражает растерянность мужчин. Видно, что нет быстрой реакции. Снять с себя куртку/футболку и тушить человека. В машине продолжает гореть кресло…
А кто им будет компенсировать испорченные одежды?
Он же сам прикололся и знал же на что идет..
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 18:25
Не мешайте им уйти. Он хочет и пусть идёт в мир иной. Поверьте это псих. Он рано или поздно замутить гадость. Я с таким сталкивался. Не че хорошего не дождёшься от них.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7918
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 18:36
Цитата:
Цитата:
Согласен с вами: - значит у него такая СУДЬБА.
И не надо стоять у них на пути, как то помогать им- это их наоборот раззадоривает на ухарьские подвиги.
Это как разрешение на применение огнестрельного оружия в целях самообороны: - если будут знать что в чужом доме есть ружьё и ты НЕЗАКОННО проникаешь в этот дом и с нехорошей целью, то оно обязательно выстрелит в тебя: - одно это в разы уменьшит количество попыток ограбить дом.
111:
знал же на что идет.
знал же на что идет.
Цитата:
Vit:
Он хочет и пусть идёт в мир иной
Он хочет и пусть идёт в мир иной
Согласен с вами: - значит у него такая СУДЬБА.
И не надо стоять у них на пути, как то помогать им- это их наоборот раззадоривает на ухарьские подвиги.
Это как разрешение на применение огнестрельного оружия в целях самообороны: - если будут знать что в чужом доме есть ружьё и ты НЕЗАКОННО проникаешь в этот дом и с нехорошей целью, то оно обязательно выстрелит в тебя: - одно это в разы уменьшит количество попыток ограбить дом.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.05.20
- Сообщений:
- 49
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 19:14
Удивительно, насколько странные комментарии тут порой читаешь, даже с первого раза не верится, что это люди пишут. Потом подумаешь, да вроде люди. Грустновато становится.
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 20:22
Цитата:
shootnix:Заметьте, умные опытные люди, которые уже сталкивались с такими ужасными проявлениями неадекватной психики и понимают , что, даже вытащив человека из петли, ты его не спасёшь. Поэтому никто слезами не обливается, а вот близких его жаль.
да вроде люди
да вроде люди
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 20:25
Цитата:
shootnix:Пожалеть их? А потом они с психушки возвращаются и молотком детей убивают. Неее пусть лучше эти психи себя бензином обливают.
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