Отправлено: - 17:35

Филипповна:

Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.

Цитата:Двух знаю. Одного спас и пожалел. Он в гараже себя хотел отравить я спас. Гнида оказался. Чуть позже он все равно покончил с собой...Второй. Повешался. За него не че не скажу. Просто знал его. Говорят из за жены.