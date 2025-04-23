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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 12:26
#5686
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На днях смотрел Шейна на первом. Соловьёва тоже смотрю периодически но мне он не нравится как ведущий. Перебивает своих гостей. Не даёт договорить свою мысль. Короче Шейн на 1 российском канале в прямом эфире сказал, что он был в командировке на передовой и ему солдаты жаловались. Что им приходится тратить зп на доски для блендажей и дроны, рации. Охренеть. Это вам не Мариковскийтелеграмболото. Это мать твою 1 канал. Неё мне такая война уже не нравится. Куда Путин смотрит. Ну раз ты замутил такое то контролируй до конца и лично.

Месяц назад телеморофон был. Кто там задал вопрос Путину а почему бойцы те кто курскую обл отбивает получают зп срочников?. Он глаза квадратные сделал А я и незнал. Разберусь.Офигеть у тебя в стране отморозки пол области заняли, а ты. Разберусь.

Жесче, жесче надо а иначе так и будут об вас ноги вытерать.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 12:36
#5687
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Цитата:
Vit:
Куда Путин смотрит.

Никуда. Ему 72 года, старенький дедушка. А старенький дедушка уже никуда смотреть не может.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 12:46
#5688
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Цитата:
Vit:
Короче Шейн на 1 российском канале в прямом эфире сказал, что он был в командировке на передовой и ему солдаты жаловались...


Виталий, ты же, как я простой. Есть проблемы, ниже в видео волонтёры говорят, что действительно с рациями напряжёнка, на мотоциклах, ослах передвигаются и.т.д.



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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18004
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 14:11
#5689
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Цитата:
Vit:
Он глаза квадратные сделал А я и незнал. Разберусь.

Она утонула
Ответ путина на вопрос что случилось с Курском
Продажные ш**хи
ответ путина на вопрос о критике его от жен подводников
Хотели бы убить, убили бы
ответ путина на отравление Навального
Это нам самим политически не выгодно
ответ путина на убийство Политковской на день рождения путина
Будем разбираться
ответ путина на убийство Немцова на день рождения путина
Никакой войны не будет
ответ путина на вопрос о войне России и Украины
Никакой мобилизации не будет у нас профессиональная армия справляется
Ответ путина за 3 месяца до мобилизации
Нет там таких срочников
Ответ путина на вопрос о срочниках на войне

Большего всего Путин врёт своему же населению чтобы скрыть свои косяки и чтобы уничтожить больше несогласных с ним
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 14:36
#5690
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Трамп назвал слишком высокими пошлины против Китая, которые он сам же и установил.

По словам президента США, он снизит пошлины на товары из Китая.

Он также пообещал, что будет «очень любезен» с Китаем и не будет играть с Пекином жёстко.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 15:15
#5691
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Цитата:
abaika95:
Войну нужно останавливать. Всё. Поигрались в пушки. Люди гибнут с обоих сторон. Как это произойдёт. Не знаю. Заморозка?. Фиг с ним. Пусть так. Будет ли реванш?. Не кто не знает. Вон Северная Корея живёт же как то.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 15:54
#5692
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Цитата:
YESNO:
Трамп назвал слишком высокими пошлины против Китая, которые он сам же и установил.

Можно ссылку на это утверждение?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 16:03
#5693
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Цитата:
3 апреля 2025 года стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился проверять социальные сети отдельных заявителей на визы

zakon.kz
Что, всех улыбающихся котят и щенков будут просматривать? А вроде как штат госслужбы сокращать собирались!! :-o
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1603
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 16:37
#5694
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Цитата:
Карачун:
Можно ссылку на это утверждение

следите за новостями по радио и телевидению.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 16:44
#5695
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Цитата:
Карачун:
Можно ссылку на это утверждение?


Действительно Д.Трамп пообещал, что будет «очень любезен» с Китаем и не будет играть с Пекином жестко.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 16:53
#5696
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США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале, а к середине апреля размер американских пошлин достиг 145%. Пекин в ответ повысил пошлины на продукцию из Соединенных Штатов до 125% и ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых.

По экспорту недавно отмечали, что из-за торговой войны Китай прекратил экспорт редкоземельных металлов. Эти металлы необходимы в производстве автомобилей, ветряных турбин, оптоволоконных кабелей и бытовой электроники. По данным Международного энергетического агентства, Китай добывает примерно половину редкоземельных металлов в мире и перерабатывает около 90% этих металлов. Китай также производит 90 процентов из почти 200 000 тонн редкоземельных магнитов, которые используются в мире.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6895
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 17:19
#5697
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Цитата:
Карачун:
Можно ссылку на это утверждение?


Видео (украинский канал 24), поподробнее обращение Д.Трампа из овального кабинета. Он говорит, что всё отрегулируем и будет нормально, хочет сотрудничать и.т.д.




[Исправлено: Kairat stayer, 23.04.2025 - 18:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44273
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 17:59
#5698
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Цитата:
Vit:
Войну нужно останавливать. Всё. Поигрались в пушки.

Так ты же сам все эти три года твердил что нужно уничтожить всех нацистов до Львова или до чего там, Варшавы?
Слушая тебя русские пацаны шли на убой и погибли, кто не погиб, сейчас без рук, ног, глаз или насилуют русских детей и убивают в лесопосадках России, потому что отравленные войной.
А теперь почему ты хочешь оставить нацистов и их армию неотомщеной за то, что заставляли учить украинский язык русских?
Там же еще много русских, спасать их надо и убить например всех нацистов начиная с Одессы, все сравнять там под чистую как Бахмут!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1530
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:06
#5699
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Цитата:
Kairat stayer:
Действительно Д.Трамп пообещал, что будет «очень любезен» с Китаем и не будет играть с Пекином жестко.

Благодарю. Если бы отдельные граждане не вырывали фразы из контекста, вопросов бы вообще не возникало.
Да, и про "слишком высокий" это отсебятина.

[Исправлено: Карачун, 23.04.2025 - 19:15]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 18:10
#5700
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Цитата:
111:
Лучше вовремя остановится чем позорится на весь мир. Я писал что в варшаве познакомился с русской семьёй. Папа и сын уже три года живёт в машине и работает на пана. И хочет домой к жене. Он русскоговоряший. Сына спасает от войны. Я не берусь его осуждать. Правильно он делает или нет. Незнаю.
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