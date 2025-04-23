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≡ "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по пути из Астаны в Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51592
"Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по пути из Астаны в Костанай
Отправлено: 23.04.25 - 18:03
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ДТП произошло сегодня, 23 апреля, утром в Костанайской области. Автомобиль вез пассажиров из столицы в Костанай по трассе в Карасуском районе, когда слетел в кювет и перевернулся. Фото и видео последствий в редакцию "НГ" прислали читатели.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Re: "Альфард" с пассажирами перевернулся на трассе по...
Отправлено: 23.04.25 - 18:03
#1
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Че то все ударились в этот бизнес. В моем дворе уже двое приобрели эти минивены. Походу не кто не контролирует перевозки людей. Чабан продал две коровы и купил альфард.
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