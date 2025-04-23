Отправлено: - 12:46

Vit:

Короче Шейн на 1 российском канале в прямом эфире сказал, что он был в командировке на передовой и ему солдаты жаловались...

Цитата:Виталий, ты же, как я простой. Есть проблемы, ниже в видео волонтёры говорят, что действительно с рациями напряжёнка, на мотоциклах, ослах передвигаются и.т.д.