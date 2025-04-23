На днях смотрел Шейна на первом. Соловьёва тоже смотрю периодически но мне он не нравится как ведущий. Перебивает своих гостей. Не даёт договорить свою мысль. Короче Шейн на 1 российском канале в прямом эфире сказал, что он был в командировке на передовой и ему солдаты жаловались. Что им приходится тратить зп на доски для блендажей и дроны, рации. Охренеть. Это вам не Мариковскийтелеграмболото. Это мать твою 1 канал. Неё мне такая война уже не нравится. Куда Путин смотрит. Ну раз ты замутил такое то контролируй до конца и лично.
Месяц назад телеморофон был. Кто там задал вопрос Путину а почему бойцы те кто курскую обл отбивает получают зп срочников?. Он глаза квадратные сделал А я и незнал. Разберусь.Офигеть у тебя в стране отморозки пол области заняли, а ты. Разберусь.
Жесче, жесче надо а иначе так и будут об вас ноги вытерать.
Vit: Он глаза квадратные сделал А я и незнал. Разберусь.
Она утонула Ответ путина на вопрос что случилось с Курском Продажные ш**хи ответ путина на вопрос о критике его от жен подводников Хотели бы убить, убили бы ответ путина на отравление Навального Это нам самим политически не выгодно ответ путина на убийство Политковской на день рождения путина Будем разбираться ответ путина на убийство Немцова на день рождения путина Никакой войны не будет ответ путина на вопрос о войне России и Украины Никакой мобилизации не будет у нас профессиональная армия справляется Ответ путина за 3 месяца до мобилизации Нет там таких срочников Ответ путина на вопрос о срочниках на войне
Большего всего Путин врёт своему же населению чтобы скрыть свои косяки и чтобы уничтожить больше несогласных с ним
Войну нужно останавливать. Всё. Поигрались в пушки. Люди гибнут с обоих сторон. Как это произойдёт. Не знаю. Заморозка?. Фиг с ним. Пусть так. Будет ли реванш?. Не кто не знает. Вон Северная Корея живёт же как то.
США начали вводить тарифы в отношении товаров из Китая в феврале, а к середине апреля размер американских пошлин достиг 145%. Пекин в ответ повысил пошлины на продукцию из Соединенных Штатов до 125% и ввел ограничения на экспорт некоторых полезных ископаемых.
По экспорту недавно отмечали, что из-за торговой войны Китай прекратил экспорт редкоземельных металлов. Эти металлы необходимы в производстве автомобилей, ветряных турбин, оптоволоконных кабелей и бытовой электроники. По данным Международного энергетического агентства, Китай добывает примерно половину редкоземельных металлов в мире и перерабатывает около 90% этих металлов. Китай также производит 90 процентов из почти 200 000 тонн редкоземельных магнитов, которые используются в мире.
Vit: Войну нужно останавливать. Всё. Поигрались в пушки.
Так ты же сам все эти три года твердил что нужно уничтожить всех нацистов до Львова или до чего там, Варшавы? Слушая тебя русские пацаны шли на убой и погибли, кто не погиб, сейчас без рук, ног, глаз или насилуют русских детей и убивают в лесопосадках России, потому что отравленные войной. А теперь почему ты хочешь оставить нацистов и их армию неотомщеной за то, что заставляли учить украинский язык русских? Там же еще много русских, спасать их надо и убить например всех нацистов начиная с Одессы, все сравнять там под чистую как Бахмут!
Лучше вовремя остановится чем позорится на весь мир. Я писал что в варшаве познакомился с русской семьёй. Папа и сын уже три года живёт в машине и работает на пана. И хочет домой к жене. Он русскоговоряший. Сына спасает от войны. Я не берусь его осуждать. Правильно он делает или нет. Незнаю.
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