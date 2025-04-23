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Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
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