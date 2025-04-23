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≡ Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51592
Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП прокомментировали госорганы
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
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Инцидент произошел вчера, 22 апреля, в областном центре. Шокирующие кадры опубликовал на своей странице член Комиссии по противодействию пыткам РК Габит Омирбек. На видео мужчина достает из багажника канистру с бензином, обливает себя им в салоне и поджигает.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
288
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 16:50
#1
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Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.Такой страшный грех совершил, что прощения нет.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1452
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:31
#2
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Цитата:
Филипповна:
склонность к суициду

Самоподжог - это не классический суицид, а способ доказать что-то.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:35
#3
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Цитата:
Филипповна:
Если есть склонность к суициду, то такого человека не укараулишь, всегда найдёт как и из-за чего умереть.

Двух знаю. Одного спас и пожалел. Он в гараже себя хотел отравить я спас. Гнида оказался. Чуть позже он все равно покончил с собой...

Второй. Повешался. За него не че не скажу. Просто знал его. Говорят из за жены.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44273
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 17:47
#4
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Цитата:
Поражает растерянность мужчин. Видно, что нет быстрой реакции. Снять с себя куртку/футболку и тушить человека. В машине продолжает гореть кресло…

А кто им будет компенсировать испорченные одежды?
Он же сам прикололся и знал же на что идет..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16438
Re: Мужчина облил себя бензином и поджег в Костанае. ЧП...
Отправлено: 23.04.25 - 18:25
#5
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Не мешайте им уйти. Он хочет и пусть идёт в мир иной. Поверьте это псих. Он рано или поздно замутить гадость. Я с таким сталкивался. Не че хорошего не дождёшься от них.
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