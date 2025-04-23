Отправлено: - 17:16

abaika95:

Всё понятно обычные хуйвенбины созданные АП

Цитата:Да ВСЁ у нас созданно АП: - и Косанов, и Бутя, и Туякбай, и АК Жол, и ОСДП, и народовольцы и коммунисты, и прочее, прочее, даже Санжар Бокаев - я думаю это продукт АП, и даже воровка жертвенных денег Перизат - это тоже продукт АП.В государстве с жесткой суперпрезидентской вертикалью- что то независимое- нонсенс.