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≡ Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ акимата Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51589
Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ акимата Костанайской области
Отправлено: 22.04.25 - 16:05
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Предположительно, инцидент произошел на стадионе "Тобыл Арена" Костаная. Руководитель одного из отделов в управлении физкультуры и спорта Алмас Абильдин спорит с охранником стадиона, переходя на нецензурную брань в адрес снимающего его человека.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
454
Re: Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ...
Отправлено: 22.04.25 - 16:05
#1
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Увольте его уже, сколько быдло выходки можно терпеть
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1231
Re: Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ...
Отправлено: 22.04.25 - 16:17
#2
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Ждем торжества правосудия? Или по братски Замнут?
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
828
Re: Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ...
Отправлено: 22.04.25 - 21:04
#3
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Вот теперь все в стране реально должны увидеть, каков он Справедливый Казахстан, где обязан соблюдаться Закон, одновременно Порядок! Подождем результаты решения суда, а не комиссии! Затем по результатам увидим как реализуется принцип Справедливого Казахстана на основе Закона и Порядка, о котором постоянно говорит Президент РК! Если не реализуется, то будет явный саботаж со стороны органов принимающих решение!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18004
Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ акимата Костанайской области
Отправлено: 23.04.25 - 14:05
#4
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Цитата:
ОГПУ:
Увольте его уже, сколько быдло выходки можно терпеть

А какие выходки у него ещё были?
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