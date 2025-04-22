Re: Чиновник устроил на стадионе скандал с оскорблениями: ответ...

Отправлено: - 21:04

Вот теперь все в стране реально должны увидеть, каков он Справедливый Казахстан, где обязан соблюдаться Закон, одновременно Порядок! Подождем результаты решения суда, а не комиссии! Затем по результатам увидим как реализуется принцип Справедливого Казахстана на основе Закона и Порядка, о котором постоянно говорит Президент РК! Если не реализуется, то будет явный саботаж со стороны органов принимающих решение!