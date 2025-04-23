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≡ На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в Костанае вновь призвали чиновников активисты "Жана Адамдар"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51589
На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в Костанае вновь призвали чиновников активисты "Жана Адамдар"
Отправлено: 23.04.25 - 13:59
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Плакат "Аурухана қайда?" появился на заборе, ограждающем здание управления здравоохранения. Рядом установили статуэтку "Халық Қаһары" в виде опоры ЛРТ. Сегодня же стало известно, что главный врач детской больницы и главный врач поликлиники № 3 временно отстранены от выполнения своих обязанностей.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18004
Re: На заборе написано... - Завершить ремонт детской больницы в...
Отправлено: 23.04.25 - 13:59
#1
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Зашёл на страницу этих новых людей,первый же пост в закрепе с Токаевым и описанием какой он великий президент

Всё понятно обычные хуйвенбины созданные АП для отработки "огня по штабам" точнее по регионам
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