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≡ Водитель полицейской машины стал виновником ДТП в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51589
Водитель полицейской машины стал виновником ДТП в Костанайской области
Отправлено: 23.04.25 - 13:21
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По факту ДТП с участием полицейского автомобиля проводится проверка, сообщили в ведомстве. Но уже по предварительным данным виновником аварии называют водителя служебной машины. Момент столкновения попал на запись видеорегистратора второго автомобиля.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16433
Re: Водитель полицейской машины стал виновником ДТП в...
Отправлено: 23.04.25 - 13:21
#1
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Хорошая реклама киа церато. Он же не разворачивайлся а его занесло. Летом а не зимой . Нельзя покупать автомобиль которые у нас на службе стоят на безопасности дорог)
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1602
Re: Водитель полицейской машины стал виновником ДТП в...
Отправлено: 23.04.25 - 14:06
#2
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Цитата:
Vit:
Он же не разворачивайлся а его занесло. Летом а не зимой

нет конечно / он хотел развернуться / он же не ехал за авто /
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