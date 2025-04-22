Отправлено: - 00:02

Карачун:

Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.

[Исправлено: maxsaf, 23.04.2025 - 01:02]

Цитата:Знал что вы кайф словите от забугорной ссылки. Хотя текст с ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов, и коль текст один в один, но вам от одного из них прям плохо становитсЯ, то это к психиатру, источник тут ни при чем.