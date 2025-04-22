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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:13
Цитата:
Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.
maxsaf:
США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС
США предложат Украине и Европейскому союзу (ЕС
Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:17
Цитата:
Киселев на РТР вовсю Гитлера цитирует, так что неудивительно. Честно говоря я был в шоке, когда услышал! И договорился до того, что кроме обычных слов об отсутствии государственности Украины, что и украинской культуры,как таковой не существует! И не скажешь, что необразованный, не слышал про Лесю Украинку и Тараса Шевченко, да и Гоголь тоже наполовину украинский писатель!
111:
Киселев на РТР вовсю Гитлера цитирует, так что неудивительно. Честно говоря я был в шоке, когда услышал! И договорился до того, что кроме обычных слов об отсутствии государственности Украины, что и украинской культуры,как таковой не существует! И не скажешь, что необразованный, не слышал про Лесю Украинку и Тараса Шевченко, да и Гоголь тоже наполовину украинский писатель!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:28
План Трампа по урегулированию конфликта на Украине войдет в учебники истории, заявил ТАСС Владимир Мединский .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 22:29
Британский военный аналитик Эд Арнольд из Royal United Services Institute (RUSI) считает, что риск вооружённого столкновения между Россией и странами Альянса реален и может проявиться через три года.
В интервью агентству dpa специалист указывает на Балтийский регион как вероятную точку начала эскалации, прежде всего на Сувалкский коридор — узкий перешеек между Польшей и Литвой, соединяющий прибалтийских членов НАТО с остальной Европой.
В интервью агентству dpa специалист указывает на Балтийский регион как вероятную точку начала эскалации, прежде всего на Сувалкский коридор — узкий перешеек между Польшей и Литвой, соединяющий прибалтийских членов НАТО с остальной Европой.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 23:15
Цитата:
Полку трампистов прибыло? Сегодня смотрел "Место встречи" по НТВ! Обсуждали невиданный взлёт рубля! Немного похвалили Центробанк России, но всё обсуждение всё равно свелось к сумасшедшей экономической политике Трампа, побочным явлением которого стало укрепление рубля! Ну и никто, ничего не смог спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира!Норкин пытался перевести разговор на Китай, но все экономисты сказали ,что там всё нерыночно именно с валютой, существует два юаня для внутреннего и внешнего использования, будущее туманно?
YESNO:
заявил ТАСС Владимир Мединский .
заявил ТАСС Владимир Мединский .
Полку трампистов прибыло? Сегодня смотрел "Место встречи" по НТВ! Обсуждали невиданный взлёт рубля! Немного похвалили Центробанк России, но всё обсуждение всё равно свелось к сумасшедшей экономической политике Трампа, побочным явлением которого стало укрепление рубля! Ну и никто, ничего не смог спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира!Норкин пытался перевести разговор на Китай, но все экономисты сказали ,что там всё нерыночно именно с валютой, существует два юаня для внутреннего и внешнего использования, будущее туманно?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 22.04.25 - 23:57
Цитата:
все идёт по сценарию .
сначала управляемый хаос .
а потом ...
это потом .
saba:
спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира
спрогнозировать с таким непредсказуемым лидером первой экономики мира
все идёт по сценарию .
сначала управляемый хаос .
а потом ...
это потом .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 00:02
Цитата:
Знал что вы кайф словите от забугорной ссылки. Хотя текст с ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов, и коль текст один в один, но вам от одного из них прям плохо становитсЯ, то это к психиатру, источник тут ни при чем.
[Исправлено: maxsaf, 23.04.2025 - 01:02]
Карачун:
Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.
Вот, можете же на человеческие ресурсы ссылаться, а не на всякую хрень предназначенную для граждан с тремя классами церковно-приходской.
Знал что вы кайф словите от забугорной ссылки. Хотя текст с ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов, и коль текст один в один, но вам от одного из них прям плохо становитсЯ, то это к психиатру, источник тут ни при чем.
[Исправлено: maxsaf, 23.04.2025 - 01:02]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 07:15
Цитата:
Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами есть недоверие к её статьям, это же очевидно! Хотя когда попадаются совсем одиозные заголовки я с любопытством читаю.
maxsaf:
ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов,
ненавистной ленты, там тоже умеют перепечатывать чужие новости с заморских ресурсов,
Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами есть недоверие к её статьям, это же очевидно! Хотя когда попадаются совсем одиозные заголовки я с любопытством читаю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 08:46
Цитата:
Вот и я о том же. Ресурс вымазанный пропагандистским дерьмом не отмывается парой перепечатанных статей. Поэтому ссылка на него...это все-равно что ссылка на ватное болото.
И да, кстати...
Цитата:
Ни к чему это. Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?
saba:
Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами
Ну когда эта лента искусно чередует перепечатки с откровенно пропагандистскими материалами
Вот и я о том же. Ресурс вымазанный пропагандистским дерьмом не отмывается парой перепечатанных статей. Поэтому ссылка на него...это все-равно что ссылка на ватное болото.
И да, кстати...
Цитата:
maxsaf:
Хотя текст с ненавистной ленты...
Хотя текст с ненавистной ленты...
Ни к чему это. Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 08:56
Цитата:
Vit: Остановите землю, я хочу сойти (с)Придется спрыгивать на ходу. При остановке земли сойти уже не выйдет.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 09:12
Цитата:
Эл-починно: А так в отпуске в третьих странах,Ох ни... ж себе. Сильно сказано.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.04.25 - 10:33
Цитата:
Главред все переиграл по итогу. С его слов, ссылка на источник требуется если есть сомнения в достоверности материала. Забугорный источник у вас сомнений обычно не вызывает,итак что займитесь сверкой англоязычной и русскоязычной версии, а то вдруг окажется, что мне это товарищ по телефону надиктовал, с неточностями
Карачун:
Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?
Дотошные граждане с "активной гражданской позицией" могут присуропить нарушение правил цитирования за такой камингаут. Вы же точно понимаете что текст взятый с одного ресурса и ссылка данная на другой это намеренное введение в заблуждение?
Главред все переиграл по итогу. С его слов, ссылка на источник требуется если есть сомнения в достоверности материала. Забугорный источник у вас сомнений обычно не вызывает,итак что займитесь сверкой англоязычной и русскоязычной версии, а то вдруг окажется, что мне это товарищ по телефону надиктовал, с неточностями
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