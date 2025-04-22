Re: "По городу очень много ям" - 9 млрд тенге потратят...

Отправлено: - 10:22

У каждого акима свой интерес, особенно когда гос-во выделяет огромные бюджетные деньги на ремонт нескольких улиц в небольшом областном центре, чтобы их закопать в землю! Этот процесс называется жесточайший контроль! Если он командует в городе вместо акима города, значит он либо не доверяет ему, либо есть свой интерес!