Re: “Выбросила из окна“: пассажирку поезда подозревают в...

Отправлено: - 09:45

тут еще есть другая сторона медали. Видите пишут, что в стране практически не осталось той старой и доброй железной дороги. 14 частников поделили меж собой все то достояние, которое было создано нашими предками. И теперь отфутболивают, мол это не у нас, это у других частников такие ужасы творятся. так же и в авиации. В аэропорту несколько независимых друг от друга организаций и никто ни за что не в ответе. Ну и конечно же платные дороги.Если вы думаете, что плата будет идти только в казну государства, то тут у меня большие сомнения. Опять какой то частник будет барыши в кубышку складывать. Вот например штрафы с камер Сергеков не все идут в бюджет, а больше чем половина уходит частнику. Думаю оттого и бардак у нас в стране, что нет хозяина не на самом верху ни на местах, только коммерсанты.